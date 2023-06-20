Роботы-полицейские охраняют один из аэропортов мира: где патрулируют робокопы (фото)

Их высота составляет примерно 1,7 м.
В Сингапуре после пяти лет испытаний полиция представила для патрулирования аэропорта Чанги двух роботов.
Об этом пишет CNN.
Это лишь первые подобные роботы в городе-государстве Юго-Восточной Азии, чтобы "усилить передовых офицеров" в ближайшие годы.
Робокопы могут устанавливать границы и предупреждать прохожих, используя свои мигалки, сирены и динамики, пока они ждут прибытия полицейских. Представители общественности могут напрямую общаться с полицией, нажав кнопку на передней панели роботов.
"Интеграция робототехники повышает операционную эффективность и возможности наших сотрудников, позволяя им более эффективно выполнять свои обязанности", – сказал операционный руководитель полиции аэропорта Лим Кэ Вэй.
Каждый робот оснащен встроенными динамиками, передающими звуковые сообщения, и задней ЖК-панелью, где отображаются визуальные сообщения. Их высота составляет примерно 1,7 метра, но у них есть выдвижные мачты, которые увеличивают высоту до 2,3 метра.
Они также оснащены несколькими камерами, обеспечивающими обзор на 360 градусов, что позволяет полиции аэропорта иметь беспрепятственный обзор.
Сообщается, что это новейшие роботы, которые будут использоваться для выполнения гражданских обязанностей в этой технически подкованной стране с населением более 5 миллионов человек.
Более ранние версии роботов использовались на публичных парадах в 2018-м и 2022 годах.
Во время коронавируса собаки-роботы использовались для обеспечения строгого социального дистанцирования, в то время как роботы-уборщики стали обычным явлением на станциях метро по всей стране, а также в аэропортах.
Напомним, Сингапур впервые возглавил рейтинг самых дорогих городов мира для жизни. Город-государство, еще в 2022 году занявшее в рейтинге пятое место, опередило Шанхай и Гонконг.
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