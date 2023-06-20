Роботы-полицейские охраняют один из аэропортов мира: где патрулируют робокопы (фото)

В Сингапуре после пяти лет испытаний полиция представила для патрулирования аэропорта Чанги двух роботов.

Об этом пишет CNN.

Это лишь первые подобные роботы в городе-государстве Юго-Восточной Азии, чтобы "усилить передовых офицеров" в ближайшие годы.

Робокопы могут устанавливать границы и предупреждать прохожих, используя свои мигалки, сирены и динамики, пока они ждут прибытия полицейских. Представители общественности могут напрямую общаться с полицией, нажав кнопку на передней панели роботов.

Фото: Singapore Police Force

"Интеграция робототехники повышает операционную эффективность и возможности наших сотрудников, позволяя им более эффективно выполнять свои обязанности", – сказал операционный руководитель полиции аэропорта Лим Кэ Вэй.

Каждый робот оснащен встроенными динамиками, передающими звуковые сообщения, и задней ЖК-панелью, где отображаются визуальные сообщения. Их высота составляет примерно 1,7 метра, но у них есть выдвижные мачты, которые увеличивают высоту до 2,3 метра.

Они также оснащены несколькими камерами, обеспечивающими обзор на 360 градусов, что позволяет полиции аэропорта иметь беспрепятственный обзор.

Фото: Singapore Police Force

Сообщается, что это новейшие роботы, которые будут использоваться для выполнения гражданских обязанностей в этой технически подкованной стране с населением более 5 миллионов человек.

Более ранние версии роботов использовались на публичных парадах в 2018-м и 2022 годах.

Во время коронавируса собаки-роботы использовались для обеспечения строгого социального дистанцирования, в то время как роботы-уборщики стали обычным явлением на станциях метро по всей стране, а также в аэропортах.

Напомним, Сингапур впервые возглавил рейтинг самых дорогих городов мира для жизни. Город-государство, еще в 2022 году занявшее в рейтинге пятое место, опередило Шанхай и Гонконг.

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