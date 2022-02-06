Родилась когда не было лампочек и автомобилей: Книга рекордов Гиннеса назвала старейшее наземное животное

Родилась когда не было лампочек и автомобилей: Книга рекордов Гиннеса назвала старейшее наземное животное

Черепахе Джонатану 190 лет.

Книга рекордов Гиннеса назвала старейшую черепаху мира и старейшее наземное животное. Им стал 190-летний Джонатан, проживающий на острове Святой Елены.

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Об этом сообщает научное издание Live Science со ссылкой на Книгу рекордов Гиннеса.

По оценкам экспертов, Джонатан родился в 1832 году, что означает, что ему исполнилось или исполнится 190 лет в 2022 году. Джонатан родился до того, как королева Виктория взошла на британский престол в 1837 году.

Пожилая сейшельская гигантская черепаха уже была обладателем Книги рекордов Гиннеса как старейшее из живых наземных животных, но теперь Джонатан официально старейшая черепаха. Он победил предыдущего рекордсмена Туьи Малила, радиационную черепаху, прожившую по меньшей мере 188 лет, прежде чем умереть в 1965 году.

Джонатан обитает на острове Святой Елены в южной части Атлантического океана.

"Он – местная икона, символизирующая устойчивость перед лицом перемен", – говорит ветеринар Джонатана Джо Холлинз.

Напомним, что житель Луцка попал в Книгу рекордов Украины из-за писем о любви, которые писал жене.

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