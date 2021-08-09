Родилась на 4 месяца раньше и весила как яблоко: самого маленького в мире младенца выписали из больницы

Родилась на 4 месяца раньше и весила как яблоко: самого маленького в мире младенца выписали из больницы

В больнице Юй Сюань проходила несколько видов лечения, ее жизнь зависела от электроники и другого оборудования.

Ребенка, которого считают самой маленькой новорожденной в мире, выписали из больницы в Сингапуре после 13 месяцев интенсивного лечения. Квек Юй Сюань весила всего 212 г — как яблоко, когда она родилась. А ее рост был 24 см. По данным Национальной университетской больницы Сингапура, где родилась девочка, она имела ограниченные шансы на выживание.

Об этом в понедельник, 9 августа, сообщает ВВС News Украина.

Девочка родилась, немного не дотянув до 25-й недели, что значительно меньше полноценных 40 недель. Мать Юй Сюань родила ее с помощью экстренного кесарева сечения на четыре месяца раньше срока после того, как ей поставили диагноз преэклампсия — опасно высокое кровяное давление, которое может повредить жизненно важные органы и стать роковым как для матери, так и для ребенка.

Сейчас Юй Сюань весит намного больше — 6,3 кг. У нее все еще хроническое заболевание легких, и ей понадобится помощь с дыханием дома. Однако врачи говорят, что со временем ситуация должна улучшиться.

На лечение Юй Сюань собрали почти 367 тысяч долларов США.

До этого рекордсменкой была новорожденная из США, которая весила 245 г, согласно Реестру самых маленьких младенцев Университета Айовы. Она родилась в 2018 году.

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