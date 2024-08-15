Родился в на Черкащине, возил Путина в Грозный: умер известный российский летчик Харчевский

Российские пропагандисты признали смерть генерал-майора авиации и боевого летчика воздушно-космических сил РФ Александра Харчевского.

Об этом сообщил военный обозреватель, старший лейтенант сухопутных войск Армии обороны Израиля Игаль Левин в Telegram.

"Пока не ясно, был ли он сбит в Курской области, оказался на одном из аэродромов, по которым били украинские БпЛА, или же умер по другой причине. Так или иначе, это первая подтвержденная потеря действующего генерала ВКС в российско-украинской войне (если не считать отставного генерал-майора Канамата Боташева, нанявшегося летчиком в "Группу Вагнера")", – написал аналитик.

Что известно про Александра Харчевского

Генерал-майор Александр Харчевский, известный в России летчик-испытатель и основатель авиагруппы "Соколы России". До 2015 года Харчевский управлял авиацентром в Липецке, был замешан в коррупционном скандале, который произошел в возглавляемом им центре в 2011 году. Также прославился тем, что возил тогда еще и. о. президента Владимира Путина в Грозный на самолете Су-27.

Харчевский с Путиным

В авиации Харчевский служил с 1972 года. Харчевский родился 9 мая 1950 года в городе Жашкове в Черкасской области Украины. Он окончил Харьковское высшее авиационное училище летчиков и Военно-воздушную академию имени Гагарина.

С 1972 по 1978 годы Харчевский служил в авиационных частях Группы советских войск в Германии, затем был переведен в Липецкий авиацентр. В Липецке служил с 1978 года, а в 1997 году возглавил авиацентр. В 2000-м году — Липецкий гарнизон.

Напомним, в Курской области спецназовцы СБУ взяли в плен более 100 россиян. Это самое массовое взятие врага в плен, которое удалось провести за один раз.