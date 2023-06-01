Родимое пятно на лице женщины оказалось редким генетическим заболеванием (фото)

Американка обнаружила, что родинка на ее лице оказалась редким генетическим заболеванием.

Об этом сообщает thesun.co.uk.

Уроженка Далласа, 24-летняя Джордан Лопес, сказала, что всегда знала о пятне, но считала его просто раздражителем в ее повседневной жизни.

"Я годами скрывала свое родимое пятно волосами, потому что чувствовала, что это единственный способ жить нормальной жизнью. Я думала о вещах, о которых большинство детей не думают, например: "Если мои родители не хотели меня, почему я была создана такой?" и "У меня когда-нибудь будет собственная семья?" – поделилась она.

Джордан Лопес / Фото: thesun.co.uk

По словам женщины, в конце концов она встретила своего нынешнего партнера, который, по ее словам, заставил ее обрести свою красоту.

"Я встретила любовь всей своей жизни, и он вовсю пытался заверить меня, что я достойна любви как красивая, удивительная женщина", — сказала она.

В 18 лет Лопес забеременела первым ребенком пары и заметила, что опухоль на ее лице начала распространяться. Пятно набухло, потрескалось и из него вытекла жидкость.

Все приобрело серьезные обороты после того, как Лопес случайно повредила "большой кусок родинки" и бросилась в отделение неотложной помощи.

По словам матери, врачи "не имели никакого представления о том, на что они смотрят — они боялись прикасаться к этому, проверять это, что-то делать с этим".

Джордан Лопес / Фото: thesun.co.uk

Поскольку пятно продолжало расти, Лопес сказала, что потеряла всякую надежду на нормальную жизнь.

"В конце концов я выработала привычку срывать — оно не прекращало расти, поэтому я продолжала срывать его, независимо от того, насколько сильно оно болело или как сильно оно кровоточило. Оно каждый раз еще больше росло, все становилось хуже. Я страдала многими инфекциями которые воняли во влажном состоянии", — поделилась она.

После четырех неудачных попыток заморозить пятно маме четырех детей удалось убедить врачей наконец-то проверить его.

"Они пытались протестовать только поверхность моего пятна, и это не сработало. Так они проникли глубже в кожу, и именно тогда мне поставили диагноз синдром линейного невуса сальных желез", — заявила Лопес.

Джордан Лопес / Фото: thesun.co.uk

По данным Национальной организации редких заболеваний, синдром линейного невуса сальных желез является случайной мутацией с "широким спектром аномалий, которые могут поражать каждую систему органов, в частности центральную нервную систему".

Другими распространенными аномалиями являются умственная отсталость, судороги и гемимегаленцефалия, когда одна сторона мозга больше другой, а также аномалии глаз, деформации скелета, пороки сердца и повышенный риск рака с возрастом.

Получив диагноз, Лопес сразу загуглила свои симптомы.

"Я нашла так много страшных вещей, что перестала читать. Я просто продолжала ходить на эти встречи", — сказала Лопес.

Наконец, после многих лет страданий, Лопес перенесла операцию, во время которой полностью удалили пятно.

Джордан Лопес после операции / Фото: thesun.co.uk

Женщина сказала, что теперь она хочет помочь повысить осведомленность тех, кто страдает редкими генетическими заболеваниями.

"Я знала, что моя миссия состоит в том, чтобы помогать другим людям с редкими заболеваниями, особенностями, а также помочь им обрести уверенность в принятии себя", — сказала Лопес. "Мы люди, которые чувствуют, что их никто не слушает. Мы люди, которые чувствуют себя одинокими в комнате, полной людей. Мы люди, которые заслуживают таких же возможностей, как и все остальные".

История Лопес стала вирусной в TikTok и Instagram, где ее хвалили за храбрость и красоту.

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Напомним, мужчина, страдающий рядом заболеваний, рассказал, как его путают с 80-летним дедушкой. Он страдает синдромом Ваарденбурга, а также витилиго и болезнью Гиршпрунга.

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