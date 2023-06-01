Родимое пятно на лице женщины оказалось редким генетическим заболеванием (фото)

Ее прооперировали и удалили нарост.
Американка обнаружила, что родинка на ее лице оказалась редким генетическим заболеванием.
Об этом сообщает thesun.co.uk.
Уроженка Далласа, 24-летняя Джордан Лопес, сказала, что всегда знала о пятне, но считала его просто раздражителем в ее повседневной жизни.
"Я годами скрывала свое родимое пятно волосами, потому что чувствовала, что это единственный способ жить нормальной жизнью. Я думала о вещах, о которых большинство детей не думают, например: "Если мои родители не хотели меня, почему я была создана такой?" и "У меня когда-нибудь будет собственная семья?" – поделилась она.
По словам женщины, в конце концов она встретила своего нынешнего партнера, который, по ее словам, заставил ее обрести свою красоту.
"Я встретила любовь всей своей жизни, и он вовсю пытался заверить меня, что я достойна любви как красивая, удивительная женщина", — сказала она.
В 18 лет Лопес забеременела первым ребенком пары и заметила, что опухоль на ее лице начала распространяться. Пятно набухло, потрескалось и из него вытекла жидкость.
Все приобрело серьезные обороты после того, как Лопес случайно повредила "большой кусок родинки" и бросилась в отделение неотложной помощи.
По словам матери, врачи "не имели никакого представления о том, на что они смотрят — они боялись прикасаться к этому, проверять это, что-то делать с этим".
Поскольку пятно продолжало расти, Лопес сказала, что потеряла всякую надежду на нормальную жизнь.
"В конце концов я выработала привычку срывать — оно не прекращало расти, поэтому я продолжала срывать его, независимо от того, насколько сильно оно болело или как сильно оно кровоточило. Оно каждый раз еще больше росло, все становилось хуже. Я страдала многими инфекциями которые воняли во влажном состоянии", — поделилась она.
После четырех неудачных попыток заморозить пятно маме четырех детей удалось убедить врачей наконец-то проверить его.
"Они пытались протестовать только поверхность моего пятна, и это не сработало. Так они проникли глубже в кожу, и именно тогда мне поставили диагноз синдром линейного невуса сальных желез", — заявила Лопес.
По данным Национальной организации редких заболеваний, синдром линейного невуса сальных желез является случайной мутацией с "широким спектром аномалий, которые могут поражать каждую систему органов, в частности центральную нервную систему".
Другими распространенными аномалиями являются умственная отсталость, судороги и гемимегаленцефалия, когда одна сторона мозга больше другой, а также аномалии глаз, деформации скелета, пороки сердца и повышенный риск рака с возрастом.
Получив диагноз, Лопес сразу загуглила свои симптомы.
"Я нашла так много страшных вещей, что перестала читать. Я просто продолжала ходить на эти встречи", — сказала Лопес.
Наконец, после многих лет страданий, Лопес перенесла операцию, во время которой полностью удалили пятно.
Женщина сказала, что теперь она хочет помочь повысить осведомленность тех, кто страдает редкими генетическими заболеваниями.
"Я знала, что моя миссия состоит в том, чтобы помогать другим людям с редкими заболеваниями, особенностями, а также помочь им обрести уверенность в принятии себя", — сказала Лопес. "Мы люди, которые чувствуют, что их никто не слушает. Мы люди, которые чувствуют себя одинокими в комнате, полной людей. Мы люди, которые заслуживают таких же возможностей, как и все остальные".
История Лопес стала вирусной в TikTok и Instagram, где ее хвалили за храбрость и красоту.
- Ваша история прекрасна, да благословит вас Бог на вашем прекрасном пути
- Вы так вдохновляете, и я так радуюсь за вас
Напомним, мужчина, страдающий рядом заболеваний, рассказал, как его путают с 80-летним дедушкой. Он страдает синдромом Ваарденбурга, а также витилиго и болезнью Гиршпрунга.
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