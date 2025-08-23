Родину Путина атаковали дроны: в Петербурге отключили интернет и закрыли аэропорт

Аэропорт Пулково отменил и задержал десятки рейсов / © pulkovoairport.ru

Днем субботы, 23 августа, в аэропорту Пулково были задержаны и упразднены десятки рейсов после атаки украинских беспилотников на Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

Об этом пишет The Moscow Times.

По данным издания, задержаны по меньшей мере 77 и отменены 14 рейсов, а Росавиация в 14:30 по местному времени объявила о закрытии аэропорта "для обеспечения полетов". В Северо-Западной транспортной прокуратуре сообщили, что всего было задержано 40 рейсов — по 20 на вылет и прилет.

Губернатор Ленинградской области сообщил, что в небе над Тосненским районом был сбит один беспилотник ВСУ, а в юго-западных районах области «снижена скорость мобильного интернета». Число жалоб на сбои в работе мобильной связи и Интернет резко возросло около 15:00. Проблемы с соединением наблюдались у всех основных операторов. Комитет по информатизации и связи администрации города уточнил, что ограничительные меры были приняты по соображениям безопасности.

По разным данным в российских СМИ, над Ленинградской областью всего было сбито от четырех до 20 дронов, один из них — непосредственно над городом. При этом местное издание "Фонтанка" отметило, что Петербург впервые появился в рассылке МЧС об угрозе атаки беспилотников.

Напомним, один из крупнейших НПЗ юга России горит уже третьи сутки. Жители Новошахтинская жалуются, что из-за пожара нечем дышать, а сотрудников завода оставляют на рабочих местах, несмотря на критическую ситуацию на предприятии.