Родители 5-летней девочки судятся с курортом из-за слишком горячего напитка: подробности

На горнолыжном курорте Heavenly Mountain, на границе американских штатов Калифорния и Невада, 5-летняя девочка получила тяжелые ожоги и необратимые шрамы из-за горячего напитка. Инцидент произошел во время семейного отдыха в 2024 году, когда ребенок случайно пролил на себя горячий шоколад, который ему подали без защитной крышки.

О деталях несчастного случая и судебном иске семьи к владельцам курорта пишет People.

Опасный напиток без крышки

Во время катания на лыжах Бриттани и Джошуа Бернс остановились на перерыве в горном кафе Sky Deck. Мать заказала для дочери горячий шоколад. Согласно материалам судебного дела, кассир добавил взбитые сливки и подвинул стакан по стойке прямо к малолетнему ребенку. При этом он не закрыл напиток крышкой.

Когда девочка попыталась отпить, она пролила жидкость внутрь своего лыжного комбинезона, поскольку шоколад оказался обжигающе горячим.

Пожизненные шрамы и суд

Как рассказал адвокат семьи Роджер Драйер, девочка получила сильные ожоги грудной клетки и живота, которые оставили ей шрамы на всю жизнь. Хотя точная температура напитка в иске не указывается, родители убеждены, что она была «чрезмерной, ненужной и опасной для употребления в пищу, особенно для несовершеннолетних».

Семья обвиняет курорт в халатности и требует компенсации за медицинские расходы, физические и моральные страдания, а также потерю радости жизни. Адвокат подчеркивает, что хотя родители подписывали стандартный отказ от претензий по поводу рисков самого катания на лыжах, они не могли предположить, что в кафе ребенку подадут напиток, разогретый до температуры, «непригодной для человека».

