Родители и шесть детей погибли в собственном доме: пожар скрывал страшную правду

Полиция. / © Associated Press

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Поселок Гранд-Хейвен, в американском штате Мичиган, всколыхнула трагедия. В собственном доме, где возник пожар, нашли мертвой всю семью — родителей и шестеро детей. Впрочем, не только возгорание стало причиной смертей.

Об этом говорится в статье таблоида Daily Express.

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Погибших — 39-летнюю Аманду Каролькевич, ее 47-летнего мужа Кристофера и шестерых детей, от пяти до 15 лет, обнаружили после пожара в доме. Впрочем, полиция расследует инцидент как «убийство-самоубийство». По словам офицеров, некоторые из жертв получили огнестрельные ранения еще до пожара, который, вероятно, был намеренно подожжен.

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Полиция официально еще не подтвердила причину их смерти. Однако капитан Джейкоб Спаркс из офиса шерифа округа Оттава заявил: следователи рассматривают эту трагедию как возможное убийство с последующим самоубийством и не ищут подозреваемых из-за пределов семьи.

Спаркс охарактеризовал расследование как «сложное». По его словам, пожар считают «подозрительным», поскольку доказательства указывают на то, что он был устроен намеренно.

Отмечается, что аварийные службы вызвали в дом из-за запаха дыма. Уже потом там обнаружили всех жертв. Следователи пытаются установить, что именно произошло в доме.

Как сообщалось, в Польше загадочно погибли молодые супруги. В квартире пожарные обнаружили тела Сильвии и Кшиштофа. Согласно предварительным выводам следователей, мужчина сначала убил жену, а затем себя. Однако мотивы, которыми он руководствовался, пока остаются тайной.

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