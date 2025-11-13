Родители купили для своего сына невесту за 5000 евро и 5 бутылок виски: все закончилось неожиданно

Родители "купили" сыну невесту / © Фото из открытых источников

В Испании произошла шокирующая история: родители якобы продали свою 14-летнюю дочь за 5000 евро и 5 бутылок виски. Впоследствии полиция разоблачила преступление, однако подросток отказалась свидетельствовать против родни.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Полиция арестовала пятерых человек после сделки между родителями подростка и другой парой, которые хотели выдать несовершеннолетнюю девушку замуж за своего сына. Полицейские в Испании заявили, что об этом шокирующем преступлении стало известно, когда они заметили девушку, которая попрошайничала возле местного супермаркета в западной Каталонии.

Местные полицейские заявили, что родители 14-летней девочки согласились продать ее мужу и получили за это 5000 евро, пять бутылок виски и продукты питания от супругов из города Льейда в Каталонии.

В полиции заявили, что молодая девушка «оставалась под контролем семьи, которая ее приобрела, с целью заключения принудительного брака». Они добавили, что девушке также запрещалось ходить в школу, и она была вынуждена была попрошайничать.

Полиция впервые обнаружила 14-летнюю девушку возле супермаркета. Следователи заявили, что, по их мнению, несовершеннолетнюю «продали» в соответствии с ромской культурной традицией, которая не имеет юридической силы в Испании.

Полиция арестовала родителей подростка, супругов, которые «купили» ее, и их 20-летнего сына, который, как утверждается, женился на девушке. Трое задержанных были арестованы по подозрению в торговле людьми и получили запрет контактировать с девушкой.

Местная пресса пишет, что они уже освобождены из тюрьмы в ожидании дальнейшего расследования. Источник утверждает, что девушка решила вернуться к своей семье и заявила, что не считает себя жертвой преступления.