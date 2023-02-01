Горе-родители оставили младенца во время регистрации в аэропорту, потому что не хотели платить за его билет

В аэропорту Бен-Гурион в израильском Тель-Авиве пара решила оставить своего ребенка на стойке регистрации после того, как узнала, что для их ребенка нужен отдельный билет. Инцидент произошел во вторник, 31 января.

Как сообщает The Independent со ссылкой на местные СМИ, пара по бельгийским паспортам направлялась в Брюссель через аэропорт Бен-Гурион. Однако перед регистрацией они узнали, что за место для ребенка придется доплатить.

По словам администрации аэропортов Израиля, супруги опоздывали на свой рейс в Брюссель, и, казалось, очень хотели пройти через службу безопасности аэропорта – с младенцем или без него.

Как рассказал представитель авиакомпании Ryanair, родители пошли к паспортному контролю, оставив ребенка в коляске у стойки для регистрации.

"Мы никогда не видели ничего подобного. Мы не могли поверить в то, что видим", – сказал сотрудник авиакомпании местному изданию K12.

Агент по регистрации связался с охраной аэропорта, которая задержала этих пассажиров, и теперь это дело уже местной полиции.

Напомним, в Одессе задержали женщину, которая родила ребенка в заброшенной постройке и оставила его там, потому что она якобы не младенец проявлял признаков жизни.

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