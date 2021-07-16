Родители распивали алкоголь и не заметили исчезновения: в Польше на отдыхе утонул 2-летний мальчик с Украины

Родители распивали алкоголь и не заметили исчезновения: в Польше на отдыхе утонул 2-летний мальчик с Украины

Польские медики в течение 2 часа пытались реанимировать ребенка.

В Великопольском воеводстве в Польше в озере Шперек, на территории развлекательного центра "Лидо", утонул 2-летний мальчик из Украины. Его родители в это время распивали алкоголь вместе со знакомыми.

Об этом сообщает польское издание fakt.pl.

Известно, что супруги с Украины, которые воспитывают 12-летнюю дочь и 2-летнего Владислава приехали в Польшу на отдых. С ними также была их знакомая пара из Украины. Накануне трагедии украинцы устроили алкогольную вечеринку, которая закончилась 15 июля ориентировочно в 5:00 утра. А уже в 7:00 случайный прохожий заметил в озере ребенка. Он вызвал медиков, они почти 2 часа пытались реанимировать 2-летнего Владислава, однако мальчик умер.

По предварительным данным, ребенок ночью вышел из дома и тонул. Очевидцы утверждают, что мальчик долгое время провел в воде. Одна из соседей покойного рассказала, что еще в 2:00 ночи слышала детский крик. Когда ребенок покинула дом, пока неизвестно. Его родители прибыли только тогда, когда медики пытались реанимировать Владислава.

Экспертиза установила, что мальчик умер из-за утопления. В Польше его родителям грозит от 3 месяцев до 5 лет лишения свободы. Продолжается следствие.

Напомним, в Польше в аварии погиб украинец.

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