Родители-садисты заставляли дочь прыгать на батуте, пока она не умерла – фото

В США родители-садисты, заставлявшие свою восьмилетнюю дочь прыгать на батуте в жару, пока она не умерла, попали в тюрьму.

Об этом пишет Mirror.

49-летний Дэниел Шварц признался в непреднамеренном убийстве своей приемной дочери Джейлин в Одессе, штат Техас, и был приговорен к 18 годам заключения.

Его жена Эшли Шварц была признана виновной в убийстве 1 мая в 2023 году и приговорена к трем пожизненным заключениям. Супруги были законными опекунами 8-летней девочки на момент ее трагической гибели 29 августа в 2020 году.

Полиция Одессы прибыла на вызов скорой помощи и обнаружила Джейлин Шварц мертвой на месте происшествия.

Джейлин / Фото: Gofundme

Шварцы подвергали ее жестоким наказаниям, в частности отказывали ей в завтраке и воде и заставляли непрерывно прыгать на батуте.

Вскрытие показало, что Джейлин умерла в результате обезвоживания после того, как ее заставили прыгать на батуте в 43-градусную жару, и ее смерть была признана убийством. "Позже следователи выяснили, что Дэниел и его жена Эшли заставляли дочь прыгать на батуте в течение длительного времени без еды и воды как наказание", — заявил окружной прокурор округа Эктор. "Температура поверхности батута в это время составляла около 110 градусов".

Дэниел Шварц / Фото: Odessa Police

Суд заслушал ужасные показания братьев и сестер Джейлин, утверждавших, что многочасовое пребывание на батуте как форма наказания было для них обычным делом.

Эшли Шварц / Фото: Odessa Police

Трагедия Джейлин и ее сестры Джейд началась, когда они попали под опеку супругов Шварц после того, как их биологическая мама, Алиша Андертон, потеряла опеку из-за борьбы с зависимостью. В 2020 году Алиша рассказала KOSA: "Больше всего меня огорчает то, что я больше никогда не увидела ее живой. Когда их забрали, я не смогла с ней попрощаться".

Алиша передала всю боль от того, что она увидела Джейлин только в гробу после того, как девочка прожила со Шварцами четыре года с момента потери родительских прав. "Это несправедливо по отношению ко мне", — сказала Алиша, выражая свою злость.

Напомним, 154-килограммовая женщина легла на своего приемного 10-летнего сына, чтобы наказать, в результате чего мальчик умер. Американка получила шесть лет заключения.

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