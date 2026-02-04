Родители убили сыновей с аутизмом, домашних животных, а затем совершили самоубийство — фото

Реклама

В Австралии полиция была шокирована трагической сценой четырехкратного убийства-самоубийства, когда супруги убили своих детей и домашних животных, а затем и себя.

Об этом сообщает Daily Star.

В 8:15 утра в дом семьи вызвал полицию социальный работник, регулярно помогавший мальчикам, оба из которых страдали тяжелой формой невербального аутизма. Социальный работник прибыл в дом для планируемого визита, но не смог связаться с семьей.

Реклама

Тела 50-летнего Джаррода Клуна, его партнерши 49-летней Майвенны Гоасдуэ и их подростков-сыновей 16-летнего Леона и 14-летнего Отиса были найдены утром 30 января в их доме в Перте. Как стало известно, социальный работник нашел в доме записку с надписью: "Не входить". Рядом с запиской смотритель нашел указание позвонить в службу экстренной помощи.

После того, как полицейские вошли в дом семьи, они обнаружили всех четырех членов семьи Клун мертвыми рядом с двумя собаками и котом. Тела погибших были расположены в разных комнатах дома. Полиция сообщила, что смерть не была насильственной по характеру и для убийства жителей не было использовано оружие.

В пятницу детектив отдела убийств Джессика Секуро заявила: "Хотя расследование еще только началось, полиция расследует это дело как убийство-самоубийство".

Джаррод и Майвенна

Кроме того, полиция заявила, что оба подростка имели «серьезные проблемы со здоровьем», а в сообщениях также отмечалось, что семья потеряла государственную помощь на содержание одного из парней, имевшего инвалидность.

Реклама

В субботу следователи обнаружили вторую записку, вероятно письмо, которое помогло им сделать вывод, что трагедия была двойным убийством-самоубийством. Майвенна Гоасдуэ, которую называли Май, была участницей нескольких сообществ в Facebook, где она описывала своих детей как страдающих «тяжелым» аутизмом.

Друг Май сказал, что пара чувствовала себя все более изолированной, и добавил: «Они часто чувствовали себя изолированными, без поддержки и покинутыми семьей, друзьями, службами поддержки, школами, Национальной программой страхования инвалидности (NDIS), системой здравоохранения и обществом в целом. Никто не может понять их бесконечную борьбу за поддержку и услуги, в которых они так отчаянно нуждались. Май даже не отдавала своих мальчиков на временный уход, чтобы они не испытали жестокого обращения. Я могу представить, что отсутствие поддержки и хроническое недосыпание, потому что мальчики не спали ночью, а длинные школьные каникулы, во время которых они проявляли сложные формы поведения, заставили Май и Джаррода почувствовать, что у них нет другого выбора».

После смерти членов семьи друзья семьи Клун и члены общины отдали им дань уважения и выразили свое разочарование тем, что Леон и Отис не получили больше поддержки от NDIS.

Ментор Медди Пейдж, написала в Facebook: «Мальчики Клун всегда будут занимать особое место в моем сердце – они научили меня мыслить нестандартно, когда речь идет о работе с аутизмом, и напомнили мне, что общение – это гораздо больше, чем слова».

Реклама

Премьер-министр Западной Австралии Роджер Кук заявил, что, несмотря на то, что его правительство сосредотачивается на полицейском расследовании инцидента, необходимо также понять более глубокие проблемы. Кук сказал: «В такие моменты ты задаешься вопросом: Почему? Что пошло не так ли? Можно ли это предотвратить? Сейчас мы должны пройти процесс расследования, чтобы узнать факты, которые помогут нам ответить на эти вопросы».

Напомним, появились новые подробности расстрела полицейских в Черкасской области.