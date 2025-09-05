- Дата публикации
Родители держали детей в "подземелье" без кроватей и наказывали электрошокером: детали
Дети в возрасте от 5 до 14 лет жили в запертой комнате без кроватей. Их родители предстанут перед судом.
В городке Редстоун, штат Пенсильвания, арестовали 65-летнего Джеймса Рассела и 41-летнюю Карли Кал. Их обвиняют в том, что они держали своих пятерых детей в возрасте от 5 до 14 лет в помещении, похожем на «подземелье».
Об этом сообщило издание Metro.
Расследование началось в начале августа после обращения одного из родственников. Когда следователи приехали в дом, они увидели забитые досками окна, стены, покрытые фекалиями, блох, почти полное отсутствие еды и одежды. В детской спальне не было кроватей, дверь закрывалась снаружи тремя засовами и не имела ручки. По данным полиции, в комнате установили камеры наблюдения, которые передавали сигнал в комнату отца.
В уголовной жалобе отмечается, что Рассел заставил Карли Кал применить электрошокер против одного из детей в качестве наказания. Во время обыска правоохранители изъяли электрошокер, муляж пистолета, камеру, наркотики и принадлежности для их употребления.
Прокурор округа Фейетт Майк Обеле заявил, что дети фактически находились в плену, а использование электрошокера против них не имеет никакого оправдания. Патрульный Элли Уилсон, который участвовал в спасательной операции, назвал условия, в которых жили дети, «отвратительными».
Всех пятерых детей забрали из дома и передали под опеку Службы по делам детей и молодежи округа Фейетт. Родителям инкриминируют нападение с отягчающими обстоятельствами, создание угрозы жизни и здоровью детей, неосторожное создание опасности, незаконное использование электрошокера и преступления, связанные с оружием.
