Родители в истерике: в России детям дали грамоты с гербом и флагом Украины – фото

В российском Хабаровске воспитанникам детсада №137 выдали грамоты с украинским гербом и флагом.

Соответствующие фото и видео появились в Сети.

На кадрах участвующие в соревнованиях дети держат награды с украинской символикой. Их родители возмутились, когда заметили это.

В России детям дали грамоты с украинской символикой / Фото: t.me/derz_khab

В России детям дали грамоты с украинской символикой / Фото: t.me/derz_khab

Вскоре на инцидент отреагировал мэр города Сергей Кравчук. Он заявил, что инструктор по физкультуре нашла в Интернете образцы грамот и распечатала их на принтере, а заведующая дошкольным заведением поставила печати заведения, не смотря, что там изображено.

В России детям дали грамоты с украинской символикой / Фото: t.me/derz_khab

"Дети невольно стали объектами информационного давления. Для сферы образования это недопустимо! ЯПриношу извинения воспитанникам детского сада № 122 и их родителям. Новые грамоты выданы. Понимая свою ответственность за происшествие, заведующая детским садом и инструктор написали заявление по делу", — отметил он.

Также Кравчук решил провести дополнительные мероприятия "по задачам патриотического воспитания с коллективами всех дошкольных образовательных учреждений города".

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