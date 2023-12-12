Родители в истерике: в России детям дали грамоты с гербом и флагом Украины – фото

Разразился громкий скандал.
В российском Хабаровске воспитанникам детсада №137 выдали грамоты с украинским гербом и флагом.
Соответствующие фото и видео появились в Сети.
На кадрах участвующие в соревнованиях дети держат награды с украинской символикой. Их родители возмутились, когда заметили это.
Вскоре на инцидент отреагировал мэр города Сергей Кравчук. Он заявил, что инструктор по физкультуре нашла в Интернете образцы грамот и распечатала их на принтере, а заведующая дошкольным заведением поставила печати заведения, не смотря, что там изображено.
"Дети невольно стали объектами информационного давления. Для сферы образования это недопустимо! ЯПриношу извинения воспитанникам детского сада № 122 и их родителям. Новые грамоты выданы. Понимая свою ответственность за происшествие, заведующая детским садом и инструктор написали заявление по делу", — отметил он.
Также Кравчук решил провести дополнительные мероприятия "по задачам патриотического воспитания с коллективами всех дошкольных образовательных учреждений города".
Напомним, Россия готовится к широкомасштабной войне против НАТО. В ISW назвали признаки.
Читайте главные новости дня:
- "Пустые" ракетные удары по Киеву: зачем Путин тратит баллистику и почему атаки могут продолжаться
- Мертвый Кива на снегу: в Сети появились кадры СБУ с места ликвидации предателя (фото, видео)
- Вода добралась до "Олимпийской": что происходит на самом деле и угрожает ли это закрытием новых станций метро