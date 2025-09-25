- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 92
- Время на прочтение
- 1 мин
Родители во время отпуска случайно убили своего ребенка: шокирующие подробности
Полиция расследует непреднамеренное убийство.
Во время отпуска в Греции родители случайно убили 2-месячного младенца.
Об этом пишет mirror.co.uk.
Родители с младенцем отдыхали на острове Крит. Ребенок из Финляндии был найден мертвым в гостиничном номере в приморской деревне Каливес, неподалеку от Ханьи, в начале этой недели.
На место происшествия немедленно прибыли службы экстренной помощи, включая сотрудников полиции, парамедиков и судебного медика.
Предварительные выводы местного коронера свидетельствуют о том, что причиной смерти могло быть удушение.
Одна из рассматриваемых версий заключается в том, что родители «задушили» своего ребенка, когда он спал.
Родители были в отчаянии из-за случившегося, их арестовали на месте происшествия. После допроса их отпустили.
Оба прошли токсикологические тесты и, как ожидается, предстанут перед прокурором в ожидании суда. Греческая полиция подтвердила, что родителям грозит обвинение в непредумышленном убийстве по халатности, поскольку на данный момент доказательства не указывают на умысел, сообщает другое греческое издание.