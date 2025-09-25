Родители во время отпуска случайно убили своего ребенка: шокирующие подробности

Родители случайно убили младенца / © pixabay.com

Во время отпуска в Греции родители случайно убили 2-месячного младенца.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Родители с младенцем отдыхали на острове Крит. Ребенок из Финляндии был найден мертвым в гостиничном номере в приморской деревне Каливес, неподалеку от Ханьи, в начале этой недели.

На место происшествия немедленно прибыли службы экстренной помощи, включая сотрудников полиции, парамедиков и судебного медика.

Предварительные выводы местного коронера свидетельствуют о том, что причиной смерти могло быть удушение.

Одна из рассматриваемых версий заключается в том, что родители «задушили» своего ребенка, когда он спал.

Родители были в отчаянии из-за случившегося, их арестовали на месте происшествия. После допроса их отпустили.

Оба прошли токсикологические тесты и, как ожидается, предстанут перед прокурором в ожидании суда. Греческая полиция подтвердила, что родителям грозит обвинение в непредумышленном убийстве по халатности, поскольку на данный момент доказательства не указывают на умысел, сообщает другое греческое издание.