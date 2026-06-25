Родители запустили малышку: 3-летняя девочка умерла из-за вшей

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В Нью-Йорке супруги получили максимальный срок заключения после смерти их 3-летней дочери. Причиной стала тяжелая педикулезная инвазия и пренебрежение ее состоянием.

Об этом сообщает EXPRESS.

Судья округа Саратога Джеймс Р. Дэвис констатировал, что обстоятельства смерти девочки были «самыми ужасными, о которых он когда-либо читал».

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«Ваша дочь требовала в течение длительного времени. Даже другие дети видели, что она страдала из-за твоей небрежности. Мать ребенка — это дар. У вас было несколько детей, и все они пострадали от вас», — обратился он к родителям.

Что сообщит об ужасной трагедии

34-летний Мэтью Дилевски и 33-летняя Саманта Дилевски вызвали скорую 19 февраля 2025 года, когда их дочь Джойсилин Энн Дилевски имела проблемы с дыханием. Ребенка доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

Следствие установило, что девочка страдала от массового поражения вшами, которое повлекло анемию и критическое истощение организма. Также в ее организме были обнаружены следы препарата, используемого для лечения артериального давления.

«Саманта рассказала следователям, что не смогла вылечить вшивость у своей дочери, поскольку „слишком сильно боролась с ней, когда та пыталась нанести средство“ на кожу головы. Она также утверждала, что Джоселин приняла клонидин после того, как ее старший брат случайно потерял его», — говорится в сообщении.

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Впрочем, первый заместитель окружного прокурора округа Саратога Дженнифер Бакли сообщила в суде, что Саманта и ее муж в текстовых сообщениях обсуждали факт возможного употребления ребенком препарата. По ее словам, мужчина убеждал, что лекарство можно дать Джойсилину.

«Ее муж говорит ей, что она может дать его Джойселину. Вскоре после смерти Джойсилина в интернете появился поиск на мобильном телефоне, чтобы узнать, как долго он будет оставаться в организме», — заявила Бакли в суде.

На суде также говорилось, что ребенок жил в ужасных условиях: дом кишел мухами, еда разлагалась на поверхностях, мебель была загрязнена, а кухонная раковина была засорена.

Правоохранители квалифицировали смерть как убийство из-за жестокого и длительного пренебрежения ребенком. Суд установил, что условия проживания семьи были крайне антисанитарными.

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Супруги признали вину и получили от 16 месяцев до 4 лет заключения, а также запрет на контакт с другими четырьмя детьми до 2038 года.

Ранее в США зафиксировали случай смерти 9-летней девочки, умершей из-за тяжелой педикулезной инвазии (заражение вшами). По данным полиции, медики были в шоке от масштаба поражения паразитами. Следствие установило, что у ребенка была тяжелая анемия, вызванная продолжительным заражением, которое фактически не лечили.

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