Родители заявили о похищении ребенка, но полиция подозревает их в страшном преступлении.

Полиция подозревает Джейка и Ребекку Харо в убийстве их 7-месячного сына

Эта история шокировала всю Америку и раскрыла настоящую трагедию, скрывавшуюся за ширмой родительского горя. Полиция все еще разыскивает 7-месячного мальчика, которого, вероятно, убили собственные родители .

Об этом пишет Daily Mail.

Пара из Калифорнии, Джейк и Ребекка Харо, умоляла вернуть их 7-месячного сына Эммануэля, которого, по их словам, похитил незнакомец. В СМИ они обращались к угонщику со слезами на глазах: «Он счастливый мальчик… Мы просто хотим вернуть его домой. Не причиняйте ему вреда».

Но правоохранители с самого начала отнеслись к их истории скептически. Дело начало разваливаться, когда полиция обнаружила несоответствия в рассказе Ребекки. Она утверждала, что ее атаковали сзади перед магазином, и она пришла в себя с синяком под глазом, а ребенка рядом уже не было. Однако свидетели видели ее с синяком еще за день до якобы похищения. Когда детективы начали давить на женщину, она отказалась продолжать разговор.

В конце концов полиция получила доказательства страшной правды. После обыска дома супруги полиция арестовала их по подозрению в убийстве собственного сына. Кадры, опубликованные департаментом шерифа округа Сан-Бернардино, показывают, как Джейка, а затем и Ребекку, в наручниках вывели из их дома, пока следователи ищут доказательства.

«Основываясь на доказательствах, следователи установили, что похищения не было. Считается, что Эммануэль мертв, и поиски его останков продолжаются», - заявил шериф Шеннон Дикус.

Эта ужасная история приобрела еще более жуткие подробности, когда выяснилось прошлое Джейка Харо. В 2023 году его осудили за жестокое обращение с ребенком, и он до сих пор находился на испытательном сроке.

По словам людей, знакомых с делом, он избил ребенка настолько сильно, что он получил черепно-мозговую травму. Пострадавшего ребенка забрали из-под опеки родителей, но после этого родился Эммануэль.

Фонд Увальде для детей, изначально предложивший вознаграждение в $5 000 за информацию о местонахождении Эммануэля, отозвал ее, заявив, что не может «использовать свою команду и ресурсы, когда в этом деле столько отсутствующих элементов».

Поиски тела маленького Эммануэля продолжаются, а его родители остаются под стражей без права на освобождение под залог.

