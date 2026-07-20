Родной город Путина оказался под прицелом НАТО: Британия "отработала" удары по нему

Британские военные / © Associated Press

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Британская армия, член-страна НАТО, отработала удары по родному городу Владимиру Путину — Санкт-Петербургу — с помощью новых реактивных беспилотников Nyan.

Об этом сообщает The Sun.

По каким российским целям НАТО отрабатывает удары

Военные рассказали, что беспилотники имеют дальность полета около 250 км и предназначены для поражения таких целей, как нефтехранилища, склады боеприпасов и военные командные пункты.

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База в Тапе расположена почти в 250 км от эстонского города до центра Санкт-Петербурга, где неподалеку находится стратегически важная военно-морская база Кронштадт и военный аэродром Левашово.

Почему в НАТО проводят обучение

Один из стрелков Королевской артиллерии заметил, что во время учений они проверяли, может ли этот дрон долететь до Санкт-Петербурга.

«Все зависит от противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы противника, что влияет на то, насколько нам придется маневрировать», — прокомментировал военный.

Высокопоставленный источник в британской армии сообщил, что танк может лишить Россию территорий, а «беспилотник может ее наказать». По его словам, страны-члены НАТО прибегли к учениям после предупреждений союзников о том, что Россия готовит провокацию, чтобы испытать решительность Альянса.

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Стоимость дрона составляет 80 000 фунтов стерлингов (более 100 тысяч долларов), что гораздо дешевле, чем ракеты для ПВО.

«Ракеты ПВО стоят от 100 000 до 200 000 фунтов стерлингов. Так что им это стоит дороже, чем нам. А если враг их собьет, он обнаружит объекты противовоздушной обороны, которые мы тогда атаковали бы», — рассказали военные.

Угроза нападения России на НАТО — последние новости

Напомним, страны восточного фланга НАТО ужесточают меры безопасности из-за российской провокации. Разведки Литвы и Польши заметили, что Москва разрабатывает планы по проведению провокаций под чужим флагом против стран НАТО. Россия готовится наносить удары по инфраструктуре стран-членов НАТО.

Канцлер Германии Фридрих Мерц 15 июля во время пресс-конференции в Берлине сообщил о реальных рисках нападения России. По его словам, агрессия РФ может распространиться на страны Балтии, Молдовы и других регионов Европы.

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