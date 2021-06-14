Родственники двух морпехов США, заключенных в России, призвали Байдена договориться с Путиным об их освобождении

Тревор Рид был приговорен к 9 годам за "нападение на правоохранителей", а Пол Вилан — до 16 лет за шпионаж.

Родители бывшего морского пехотинца США Тревора Рида, осужденного в России на 9 лет тюрьмы, просят президентов Джо Байдена и Владимира Путина во время саммита в Женеве договориться о его освобождении.

Об этом сообщает CNN.

"Нашего сына удерживают как пешку, чтобы попытаться использовать в политическом споре между нашими двумя странами, в которой он не участвует, и получить уступки. Пришло время позволить ему вернуться домой в Техас", — заявили они.

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Напомним, что Тревор Рид приехал в Москву, чтобы изучать российскую культуру и увидеться с девушкой. После вечеринки в столице он, по словам следователей, был пьян и участвовал в ссоре, когда к нему вызвали полицию. Рид якобы толкнул одного копа.

Студента обвинили в том, что он якобы поставил под угрозу жизни двух правоохранителей. Сам обвиняемый вину не признал и говорит, что не помнит тот вечер из-за большого количества выпитого алкоголя.

Род был осужден к девяти годам заключения в июле 2020 года. Посол США в России Джон Салливан назвал судебный процесс "театром абсурда".

В мае этого года стало известно, что Тревор Рид заболел коронавирусом в российской тюрьме. В письмах семье, которые по требованию тюремного законодательства он пишет на русском языке, Рид жаловался на кашель, боль в груди, повышенное давление.

"В течение всего периода плена российские власти старалась не оказыватьТревору основной медицинской помощи, и с учетом этого, новость о том, что Тревор чувствует боли в легких, нас очень беспокоит", — отметили родители в своем заявлении.

Они пожаловались, что российская власть игнорирует их просьбы о встрече с сыном или о телефонном звонке. К задержанному также не пускают представителей посольства.

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Родственники другого американского экс-пихотинца Пола Уилана, который находится в мордовской колонии по обвинению в шпионаже, также просят Байдена о помощи.

50-летний Пол Уилан был арестован в Москве в декабре 2018 года. В июне 2020-го ему вынесли приговор — 16 лет лишения свободы.

"Президент Байден, после 30 месяцев несправедливого заключения российскими властями прошу вас закончить этот ужасающий пример дипломатии заложников. Я являюсь невиновным, ни какого шпионажа не было", — говорится в заявлении Уилана, которое опубликовала его семья.

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