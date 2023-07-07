Родственники еще были на кладбище: в Польше после похорон дедушки погиб его 25-летний внук (фото)

В Польше произошла трагедия: в день похорон дедушки трагически погиб его 25-летний внук, очень близкий с покойным. Очевидцы утверждают, что трагедия произошла одна за другой, а некоторые родные даже не успели выйти из кладбища.

Об этом пишет wprost.pl.

Трагедия произошла на дороге DK 59 возле Гижицка, где автомобиль на скорости врезался в припаркованную машину полиции. За рулем легковушки находился 25-летний мужчина, который по невыясненным пока причинам не справился с управлением и въехал под автомобиль полицейских. Сила удара была настолько велика, что из легковушки выпал двигатель.

Автомобиль врезался в полицейскую машину. Фото: Komenda Powiatowa Panstwowej Straży Pożarnej w Giżycku

Как выяснилось, 25-летний парень несколькими минутами раньше похоронил своего дедушку, с которым был очень близок.

Сотрудникам полиции удалось самостоятельно выбраться из автомобиля, их госпитализировали в тяжелом состоянии. 25-летний мужчина погиб на месте аварии.

Точные причины и обстоятельства трагедии выясняются. Дело находится на контроле прокуратуры. По неофициальной информации, рассматривается несколько версий: неисправность автомобиля, превышение скорости или даже самоубийство.

Оказывается, 25-летний парень возвращался с похорон своего дедушки, с которым был очень близок. Мужчина очень убивался из-за смерти родственника. Друг семьи рассказал, что некоторые родственники покойного были на кладбище, когда узнали о новой трагедии в семье.

"Удивительно, некоторые люди не успели вернуться домой после похорон, а тут им звонят и говорят, что Михась умер. Он очень любил дедушку и был ему очень близок. Дедушка так его любил, что забрал к себе домой, грустно это. Пусть почивают в вечном покое", — добавил он.

Напомним, в Польше 14-летний парень расстрелял своего 15-летнего друга.

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