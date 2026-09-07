Сергей Лавров / © Associated Press

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Партнер министра иностранных дел РФ Сергей Лавров Светлана Полякова и ее дочь Полина Ковалева получили гражданство Объединенных Арабских Эмиратов.

Об этом сообщил Фонд по борьбе с коррупцией (ФБК).

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По данным расследователей, Полякова получила гражданство ОАЭ "за заслуги перед государством". Ее дочь, которую ФБК называет падчерицей Лаврова, стала гражданкой Эмиратов раньше – декабре 2022 года.

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До этого Ковалева много лет жила в Великобритании. Ранее ФБК сообщал, что нашел у нее роскошное имущество стоимостью 4,4 млн. фунтов стерлингов.

После начала полномасштабной войны России против Украины и введения санкций Ковалева уехала из Британии. По информации ФБК, она обосновалась в компании Qatar Investment в Дохе и получила новый паспорт.

Расследователи также напомнили, что Сергей Лавров является одним из лидеров списка Единой России на выборах в Государственную думу.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров снова использовал кремлевскую риторику, дерзко обвинив Киев в якобы «нацистской идеологии». Российский министр в очередной раз безосновательно обвинил Украину и страны Запад в том, что они якобы не намерены прекращать войну.

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Кроме того, Лавров возмущенно принялся обвинять Соединенные Штаты Америки в поддержке Украины. Он посетовал, что Белый дом якобы игнорирует запросы Москвы, но в то же время продолжает помогать Киеву вооружением, финансированием и разведданными. Лавров даже счел, что за последние несколько месяцев случаев помощи было «три или четыре».

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