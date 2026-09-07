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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Родственники Лаврова стали гражданами ОАЭ: что известно об их жизни за границей

Ранее расследователи находили у семьи Лаврова имущество в Великобритании на 4,4 млн фунтов.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Сергей Лавров

Сергей Лавров / © Associated Press

Партнер министра иностранных дел РФ Сергей Лавров Светлана Полякова и ее дочь Полина Ковалева получили гражданство Объединенных Арабских Эмиратов.

Об этом сообщил Фонд по борьбе с коррупцией (ФБК).

По данным расследователей, Полякова получила гражданство ОАЭ "за заслуги перед государством". Ее дочь, которую ФБК называет падчерицей Лаврова, стала гражданкой Эмиратов раньше – декабре 2022 года.

До этого Ковалева много лет жила в Великобритании. Ранее ФБК сообщал, что нашел у нее роскошное имущество стоимостью 4,4 млн. фунтов стерлингов.

После начала полномасштабной войны России против Украины и введения санкций Ковалева уехала из Британии. По информации ФБК, она обосновалась в компании Qatar Investment в Дохе и получила новый паспорт.

Расследователи также напомнили, что Сергей Лавров является одним из лидеров списка Единой России на выборах в Государственную думу.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров снова использовал кремлевскую риторику, дерзко обвинив Киев в якобы «нацистской идеологии». Российский министр в очередной раз безосновательно обвинил Украину и страны Запад в том, что они якобы не намерены прекращать войну.

Кроме того, Лавров возмущенно принялся обвинять Соединенные Штаты Америки в поддержке Украины. Он посетовал, что Белый дом якобы игнорирует запросы Москвы, но в то же время продолжает помогать Киеву вооружением, финансированием и разведданными. Лавров даже счел, что за последние несколько месяцев случаев помощи было «три или четыре».

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