Родственники невесты забили насмерть ее избранника: лупили по половым органам и ослепили

22-летний парень получил травмы половых органов и был ослеплен. Он умер в болнице от полученных травм.

В Индии родственники девушки забили насмерть ее жениха, так как были против их свадьбы.

Об этом сообщает Deccan Herald.

В пятницу, 5 мая, 22-летнего Абхиджита Кумара нашли в зарослях сахарного тростника недалеко от села невесты. Мужчина был жестоко избит, получил серьезные травмы половых органов и ослеплен. Родные доставили его в больницу, однако там он вскоре скончался от полученных травм.

Следователи установили, что Кумар встречался с девушкой и собирался жениться на ней. Сестра Кумара сказала, что брак ее брата был уговорен с его девушкой, но из-за определенных разногласий ее отец был против. Поэтому родные молодого человека организовали свадьбу без участия родственников невесты.

В день происшествия Кумар отправился в село возлюбленной и не вернулся, после чего его родственники начали поиски.

"Девушка моего брата отказалась выйти замуж за другого человека, что очень разозлило ее отца Виджая Пала, который угрожал убить Абхиджита. 5 мая они жестоко избили его и бросили умирать. Они хотели сжечь его, потому что думали, что он уже умер. Мы нашли его без сознания, он получил травмы интимных органов и не мог видеть. Мы пытались спасти ему жизнь, но он скончался от травм", — заявила сестра покойного.

Полиция предъявила обвинения в непредумышленном убийстве трем членам семьи избранницы Кумара. Статья может быть изменена на более тяжкую после того, как следствие получит результаты вскрытия. Двое участников расправы, включая мать девушки, задержаны.

Ранее сообщалось, что в Киеве 30-летний "Отелло" трое суток избивал и пытал паяльником сожительницу из-за ревности.

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