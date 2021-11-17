Рогатый "шаман" получил более трех лет тюрьмы за штурм Капитолия

Рогатый "шаман" получил более трех лет тюрьмы за штурм Капитолия

34-летний Джейкоб Ченсли стал одним из самых заметных участников штурма Капитолия.

Американец Джейкоб Ченсли, известный как шаман-QAnon, который в шлеме с рогами штурмовал Капитолий, получил более 3 лет тюрьмы.

Об этом сообщает CNN.

34-летний Джейкоб Ченсли стал одним из самых заметных участников событий 6 января в Вашингтоне, фактически — символом штурма Капитолия. "Шаман" запомнился своим раскрашенным лицом и меховой шапкой с рогами. Прокуроры называли Ченсли "символом варварской толпы". В числе первых 30 мятежников он пробрался в здание Сената и позировал за столом вице-президента Майка Пенса.

Associated Press

После беспорядков и ареста Ченсли попросил у тогдашнего президента Дональда Трампа помилование. Но Трамп не ответил, и "шаман" все это время сидел за решеткой.

Защита утверждает, что Ченсли страдает вялотекущей шизофренией, биполярным расстройством личности и депрессией. Мужчину приговорили к трем годам и пяти месяцам заключения. Он также должен будет заплатить 2000 долларов за ущерб, нанесенный зданию Капитолия во время беспорядков, а по истечении срока заключения три года будет находится под наблюдением полиции.

Напомним, 6 января на заседании Конгресса США должны были завершить официальную процедуру подсчета голосов избирателей и объявить Джо Байдена победителем. Сотни сторонников действующего президента Дональда Трампа собрались у Капитолия, чтобы выразить ему поддержку, и начали штурм здания. Конгресс временно остановил заседание.

В результате массовых протестов в Вашингтоне погибло пять человек.

Среди задержанных в результате штурма Капитолия нашлись русскоязычные. На суде одному человеку понадобился переводчик с русского языка.

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