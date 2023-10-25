Рогозин хотел ударить по Украине космической ракетой: BILD обнародовал запись разговора

В РФ хотели нанести удар по украинскому городу ракетой-носителем, используемой для полетов в космос. Свидетельством тому является запись телефонного разговора экс-главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина с Дмитрием Барановым – гендиректором ракетно-космического центра "Прогресс".

Об этом пишет BILD.

О чем говорили чиновники

Как отмечают в издании, с начала января 2023 года они обсуждали технические детали организации удара по большому городу Украины с помощью ракеты-носителя, которую обычно запускают в космос. Собеседники решили, что лучше всего запустить ее с космодрома в Плесецке со взрывчаткой на борту.

"Взлететь и полететь туда, куда мы хотим – вообще не вопрос. Вопрос в том, чтобы то, что забрасывается, долетало до земли и не сгорало. Потому что скорость более 6 км/сек – это почти космическая скорость, возвращение в атмосферу", – говорит Баранов.

Рогозин начал думать, как это можно изменить, и вспомнил так называемые "МИТовские игрушки" – речь идет о "Московском институте теплотехники". Так, он посоветовался с генеральным конструктором корпорации Юрием Соломоновым, и решение удалось отыскать.

У запуска был еще один риск. Речь шла о том, что части ракеты могут упасть на территорию РФ. Не менее важным фактором было то, что погрешность при ударе может составлять от 50 до 100 км.

По словам Баранова, на подготовку операции потребуется около 6 месяцев. Рогозин принимает информацию и обещает передать ее "великому и ужасному" – так экс-глава "Роскосмоса" называет кремлевского диктатора Владимира Путина. "Большая штука, которая может прилететь из Архангельской области", говорит чиновник, достаточно заинтересовала администрацию президента РФ.

Аналитики BILD утверждают, что президент РФ был в курсе подготовленного плана с 16 января. Однако его реакция на предложение пока неизвестна.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал идею Рогозина. По его словам, мечты РФ запускать ракеты из космоса по Украине останутся мечтами.

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