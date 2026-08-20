Аэропорт Внуково Москва Фото иллюстративный / © Википедия

Реклама

В начале 2026 года украинские чиновники предложили президенту Владимиру Зеленскому рискованный план, целью которого было заставить Россию согласиться на прекращение огня. Операция предусматривала расширение кампании по ударам по РФ и использование нового типа вооружения.

Об этом The Atlantic сообщил 20 августа со ссылкой на двух собеседников, непосредственно осведомленных с планом.

Реклама

По их словам, украинская сторона рассматривала возможность запуска волн дронов с искусственным интеллектом по московским аэропортам. Расчет был на то, чтобы остановить работу международных авиаперевозчиков, совершающих рейсы в столицу России и из нее.

Реклама

Операция якобы получила кодовое название «M&Ms». Ее целью было изолировать российские элиты и создать дополнительное давление на президента РФ Владимира Путина, чтобы вынудить его согласиться на перемирие.

Каким был план

Речь шла не об отказе от уже совершаемых ударов по российским военным объектам. Украина и дальше атаковала бы военные базы, нефтеперерабатывающие заводы, пути поставок и логистические узлы.

В то же время план предусматривал добавление в список целей московских аэропортов.

По замыслу дроны должны были действовать группами и использовать системы навигации на основе искусственного интеллекта. Это позволило бы самостоятельно находить и поражать определенные цели без непосредственного управления человеком-пилотом.

Реклама

Два источника The Atlantic говорили на условиях анонимности, поскольку речь идет о чувствительных военных операциях.

Беспилотники могли действовать автономно

В случае реализации операция стала бы, по оценке The Atlantic, чрезвычайно важным событием в истории современной войны.

Речь шла о применении «роя» автономных и недорогих беспилотников (отсюда и название операции как маленькие конфеты M&Ms), оснащенных системами ИИ, которые могли бы самостоятельно направляться к определенным целям и атаковать их без управления человеком.

The Atlantic отмечает, что речь идет именно о плане, который обсуждали украинские чиновники.

Реклама

По словам источников, главной целью задуманной операции должно быть не просто нанесение ущерба авиационным объектам. Речь шла прежде всего о том, чтобы надолго усложнить или полностью прекратить гражданское авиасообщение с Москвой.

По оценке издания, продолжительная блокировка московских аэропортов могла бы ощутимо сказаться на представителях российской элиты — чиновниках, олигархах и других состоятельных сторонниках Владимира Путина, которые затем могли бы обратиться к Путину и отметить «проблему».

Расчет, как отмечается, заключался в том, что такое внутреннее давление в сочетании с экономическими и социальными последствиями войны могло бы заставить российское руководство вернуться к переговорам.

Замысел M&Ms имел и серьезный правовой и нравственный аспект

The Atlantic обращает внимание, что подобные системы БПЛА уже испытывали разные страны, в том числе США. В то же время, вопрос законности их применения остается предметом острых дискуссий, поскольку использование автономного оружия потенциально может противоречить нормам международного гуманитарного права.

По данным издания, такие системы еще не применялись в масштабе, предусматриваемом украинским планом.

Одним из главных рисков остается возможность того, что система неправильно идентифицирует объект.

По информации двух собеседников издания, подготовку сделки прекратили в июле после освобождения от должности министра обороны Украины Михаила Федорова. Источники назвали его одним из ключевых разработчиков этого замысла.

По их словам, Федоров отвечал в частности за развитие украинских военных беспилотных программ, привлечение программистов к созданию систем на основе ИИ и поиск финансирования проекта в Европе.

После назначения нового министра обороны Евгения Хмары дальнейшая судьба проекта остается неизвестной. Один из собеседников The Atlantic не исключил, что работу над операцией могут возобновить.

Напомним, в Кремле так боятся народного бунта из-за войны, что массово размещают войска даже на заправках. 18 августа 2026 г. российский диктатор Владимир Путин направил подразделения Росгвардии для патрулирования по меньшей мере 13 заправок в Московской области и в оккупированном Крыму.

Новости партнеров

Новости партнеров