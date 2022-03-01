Рок-музыкант Борис Гребенщиков назвал "позором России" начавших войну против Украины: видео

Российскую агрессию 68-летний артист считает безумием.

Рок-музыкант из российского Санкт-Петербурга Борис Гребенщиков выразил свое отношение к разрушительной войне, которую начал на территории Украины президент РФ Владимир Путин.

В понедельник, 28 февраля, он опубликовал на этот счет видео на своей Facebook-странице.

“Война между Россией и Украиной – это безумие. А люди, которые развязали ее — позор России”, — говорит в коротком ролике 68-летний ветеран рок-сцены.

Чуть раньше музыкант опубликовал в соцсети пост с похожим текстом от имени группы "Аквариум", бессменным лидером которой Борис Гребенщиков является уже 50 лет.

Всего за несколько часов это видео собрало почти 20 тысяч лайков и более тысячи комментариев. В частности, под этим постом активно оставляют свои комментарии украинцы, преимущественно со словами благодарности за позицию Гребенщикова. Некоторые, правда, упрекают Бориса Борисовича за чрезмерную мягкость высказываний.

"Наши ребята "голыми" руками танки РФ останавливают, а вы боитесь полицейских с дубинками", — пишут в комментариях по поводу вялых антивоенных протестов в России, которые легко разгоняет ОМОН.

Очевидным позитивом этого поста в соцсети является то, что автор не цензурирует их. Таким образом, у российских читателей страницы Бориса Гребенщикова есть возможность узнать истинное положение дел на войне России с Украиной — о бомбардировке украинских городов, пострадавших среди гражданского населения и потерях, которые несет российская армия.

К сожалению, в последнее время Facebook на территории РФ работает медленно из-за примененных Роскомнадзором ограничений. Российский орган контроля ввел их, потому что Facebook запретил российским государственным пропагандистским СМИ размещать рекламу и монетизировать ее на этой платформе.

Читайте также: