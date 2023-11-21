"Роковое фиаско": почему Нетаньяху проигнорировал предупреждение пограничниц о кровавом нападении ХАМАСа — анализ Politico

Показания членов преимущественно женских пограничных подразделений "подливают масла в огонь" обвинений в том, что Нетаньяху неверно оценил опасность со стороны Газа.

Проигнорировали ли израильские руководители службы безопасности предупреждение женщин-солдат пограничной службы, которые имели доказательства того, что в Газе что-то назревает, накануне кровавых атак боевиков ХАМАС 7 октября ?

Это взрывоопасное обвинение прозвучало из уст нескольких солдат израильской пограничной службы, состоящей преимущественно из женщин, известных как "стражи". Солдаты рассказывают СМИ, что их командиры не прислушались к предупреждениям о необычной активности в Газе, например, о тренировке палестинских партизан со взрывчаткой или репетиции атак на макет танка и имитации наблюдательного пункта.

ТСН.ua предлагает вам адаптацию материала POLITICO, где проанализировано, почему предупреждение о нападении ХАМАС было проигнорировано Беньямином Нетаньяху и израильской разведкой.

Серия каскадных ошибок: почему все предупреждения отвергались

Заявления часовых в СМИ усиливают давление на правительство премьер-министра Беньямина Нетаньяху, столкнувшееся с огненным шквалом критики из-за катастрофической ошибки разведки в прошлом месяце. Легендарные шпионские службы страны в конце концов не смогли обнаружить наступление ХАМАСа, во время которого около 3000 палестинских боевиков убили около 1200 израильтян и похитили около 240.

Кроме обвинений в сексизме, эти обвинения подпитывают ощущение, что Нетаньяху и его службы безопасности были самодовольны, считая, что им нечего бояться ХАМАС в Газе. Оппоненты Нетаньяху даже утверждают, что он активно поддерживал ХАМАС в Газе при поддержке Катара в рискованной игре "разделяй и властвуй", сыгравшей на руку исламистам против Палестинской автономии на Западном берегу реки Иордан.

Предупреждения женщин, сделанные в течение нескольких месяцев, не отвечали распространенному мнению о том, что ХАМАС укрощен. Женщины утверждают, что это может оказаться еще одной серьезной ошибкой в ряде каскадных ошибок, поскольку главные командиры-мужчины отвергали их беспокойство, настаивали на том, что ХАМАС не планирует воевать и приказывали им прекратить паниковать.

Известные как "глаза армии", часовые используют камеры наблюдения и датчики для мониторинга 15-30-километрового участка земли, за который каждый из них отвечает. Наблюдение включает любые незначительные изменения в деятельности, в том числе, когда фермеры изменяют свой распорядок дня. Работа требует большого терпения, концентрации и часов, проведённых по экранам мониторов.

Свидетельство по передовой

Часовые, особенно на базе в Нахаль-Оге, одному из нескольких кибуцев, захваченных 7 октября, сообщали о необычных знаках вдоль границы с Газой. Активность была не просто незначительной, а включавшей в себя запуск беспилотников ХАМАСа по несколько раз в день в течение недель, предшествовавших нападению.

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Одна из солдат, идентифицированная только по имени Илана, рассказала газете Haaretz, что они видели, как боевики ХАМАСа тренировались для нападения.

“За полтора месяца до войны мы увидели, что в одном из тренировочных лагерей ХАМАС построили точную, увеличенную модель позиции наблюдателя, подобную той, которую мы используем. Они начали тренироваться там с помощью дронов, чтобы попасть в стрелка», – рассказывает Илана.

"В последние два месяца они начали поднимать беспилотники каждый день, иногда по несколько раз в день, прямо у границы, примерно в 300 метрах от забора, а иногда и меньше", — добавила она.

Другие часовые сообщали, что боевики ХАМАС репетируют нападения на бронетехнику, используя копию танка Merkava Mark 4, и что боевики ХАМАС копают ямы и закладывают взрывчатку вдоль границы. Израильская общественная телерадиокомпания "Кан" и 12-й телеканал страны показали интервью с пограничниками, которые жаловались на то, что их игнорируют, и им приказали прекратить бить тревогу.

Эти интервью дополняют заявления, сделанные в прошлом месяце двумя женщинами-пограничниками, Яэлем Ротенбергом и Майей Десятник, которые рассказали телеканалу "Кан", что за несколько месяцев до нападения они заметили много беспокоивших их фактов поведения на границе.

Обе они базировались в Нахаль-Оге, где 7 октября были убиты 20 часовых. Десятник был одним из двух солдат наблюдения на базе в тот день, которая не была убита или похищена.

В кибуце Нахаль-Оз 7 октября были убиты 20 часовых/X (Twitter)

Одной из причин освобождения стражей было то, что они "не вписывались в нарратив о том, что ХАМАС превратился из революционного движения в умеренный и стал более институционализированным и прагматичным", — сказал Майкл Мильштейн, глава Департамента по делам палестинцев в Управлении военной разведки.

Мильштейн обвинил Нетаньяху не только в недооценке ХАМАСа, но и в том, что он позволил Катару в течение многих лет направлять сотни миллионов долларов в Газу, значительная часть которых, вероятно, была потрачена на военное крыло группировки. (Сам Нетаньяху заявил на партийной конференции "Ликуда" в 2019 году, что "каждый, кто хочет помешать созданию палестинского государства, должен поддерживать укрепление ХАМАСа").

«Но это был не только Биби, – добавляет Мильштейн. — Высокопоставленные политики со всего политического спектра, в том числе Нафтали Беннетт, Бенни Ганц и Яир Лапид, купились на эту идею, и она также продвигалась по Армии обороны Израиля. Шабак [Шин-Бет, служба внутренней безопасности Израиля] сначала был настроен скептически, но затем пошел навстречу”, — сказал он в интервью POLITICO.

«Этот нарратив закрепился в высших эшелонах израильской политики и был поддержан высшим военным и разведывательным руководством. Правительство имело целью сдерживать ХАМАС, и оговорки не вписывались в эту схему. Но все это казалось за желаемое”.

Кто возьмет на себя вину?

Израильское военное и разведывательное руководство взяло на себя полную ответственность за то, что не смогло предотвратить теракт 7 октября.

“Управление военной разведки под моим руководством не смогло предупредить о террористической атаке, совершенной ХАМАСом, – заявил в открытом письме генерал Аарон Халива, глава военной разведки. – Мы провалили нашу важнейшую миссию”.

Ряд других представителей оборонного ведомства, в том числе глава Шин-Бета, начальник штаба ЦАХАЛа и командующий ВВС, также взяли на себя ответственность, как и министр обороны Йоав Галант. Однако они отказались отвечать на конкретные обвинения, заявив, что, хотя придет время для расследований, сейчас следует сосредоточиться на победе в войне.

Эта позиция была широко поддержана оппозиционными партиями и законодателями, которые также говорят, что война и освобождение заложников, удерживаемых ХАМАСом должны иметь приоритет.

Нетаньяху также придерживается этой позиции, но, в отличие от своих руководителей оборонного ведомства и разведки, премьер-министр не взял на себя никакой вины за просчеты, повлекшие нападение ХАМАСа. Вместо этого он настаивает на том, что его ответственность состоит лишь в том, чтобы провести Израиль из-за войны войны.

В интервью CNN в начале этого месяца Нетаньяху отказался отвечать на вопрос, берет ли он на себя ответственность за то, что не смог предотвратить теракт, заявив, что для таких "сложных" вопросов наступит время после окончания войны.

«Мы ответим на все эти вопросы, – сказал он. — Сейчас, я думаю, что мы должны объединить страну ради одной цели: добиться победы”.

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт сказал, что много виновных — он назвал нападение коллективным провалом — но возложил ответственность за ухаживания со стороны ХАМАСа непосредственно на Нетаньяху.

“За последние 15 лет Израиль сделал все, чтобы снизить рейтинг Палестинской администрации и повысить статус ХАМАС, – сказал он в интервью изданию POLITICO. — Газ был на грани коллапса, потому что у них не было ресурсов, у них не было денег, а Палестинская администрация отказывалась давать ХАМАСу деньги. Биби спас их. Биби заключил соглашение с Катаром, и они начали переводить миллионы и миллионы долларов в Газу”.

“Но мы все думали, что можем заигрывать с ХАМАСом, что они будут вести себя в соответствии с нашими ожиданиями от них. И все это взорвалось нам в лицо”.

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