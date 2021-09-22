Роковое празднование: в Бразилии мужчина погиб на собственном дне рождения из-за бочонка с пивом

Мужчина не хотел ждать специалиста, чтобы открыли бочонок.
43-летний бразилец погиб на собственном дне рождения, пытаясь налить напиток из неисправного пивного бочонка.
Об этом сообщает Metro.
Гилсон Ду Насименту заказал бочонок пива на собственный день рождения. Когда он попытался разлить напиток, то у него ничего не получилось — из крана шла только пена. Мужчина позвонил в компанию, где купил пиво, и пожаловался на неисправность.
По словам племянницы Насименту, в компании сказали, что приедет специалист. Однако бразилец попытался устранить неисправность сам, но через несколько секунд произошел взрыв. Обломки металла попали Насименту в голову, и он погиб на месте.
Адвокат фирмы утверждает, что оператор попросил погибшего не трогать бочонок самому, а дождаться приезда специалиста.
В полиции пока классифицируют событие как несчастный случай, однако проверка продолжается.
Напомним, в израильском городе Тайбе в результате стрельбы во время свадьбы погиб один человек, а еще пятеро получили ранения.