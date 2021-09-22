Роковое празднование: в Бразилии мужчина погиб на собственном дне рождения из-за бочонка с пивом

Роковое празднование: в Бразилии мужчина погиб на собственном дне рождения из-за бочонка с пивом

Мужчина не хотел ждать специалиста, чтобы открыли бочонок.

43-летний бразилец погиб на собственном дне рождения, пытаясь налить напиток из неисправного пивного бочонка.

Об этом сообщает Metro.

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Гилсон Ду Насименту заказал бочонок пива на собственный день рождения. Когда он попытался разлить напиток, то у него ничего не получилось — из крана шла только пена. Мужчина позвонил в компанию, где купил пиво, и пожаловался на неисправность.

По словам племянницы Насименту, в компании сказали, что приедет специалист. Однако бразилец попытался устранить неисправность сам, но через несколько секунд произошел взрыв. Обломки металла попали Насименту в голову, и он погиб на месте.

Адвокат фирмы утверждает, что оператор попросил погибшего не трогать бочонок самому, а дождаться приезда специалиста.

В полиции пока классифицируют событие как несчастный случай, однако проверка продолжается.

Напомним, в израильском городе Тайбе в результате стрельбы во время свадьбы погиб один человек, а еще пятеро получили ранения.

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