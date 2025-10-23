Роковой шторм: друг бросился спасать серфера и сам утонул

Шторм / © Associated Press

Реклама

Мощный шторм в австралийском Мельбурне унес жизни двух человек. 36-летний серфер-новичок из Британии погиб, когда его доска сломалась на огромных волнах. Его 43-летний друг бросился в воду, чтобы спасти его, но также утонул.

Об этом пишет Daily Mail.

Трагедия произошла на пляже Франкстон на юго-востоке Мельбурна в среду около 5 вечера по местному времени. 36-летний гражданин Великобритании, имея минимальный опыт в серфинге, вышел в воду во время сильного шторма.

Реклама

В настоящее время в регионе фиксировали порывы ветра скоростью до 138 км/ч. По данным полиции, доска мужчины, вероятно, сломалась под напором волн, и он начал тонуть.

Его 43-летний друг, увидев, что серфер попал в беду, бросился в воду в отчаянной попытке спасти его. К сожалению, он тоже не смог справиться со стихией.

Экстренные службы получили сообщение о двух мужчинах в воде. Спасательный вертолет с помощью лебедки вытащил обоих на берег, однако они уже не подавали признаков жизни. Реанимировать их не удалось.

Шторм унес жизни двух человек / © Daily Mail

Инспектор полиции штата Виктория Мелисса Никсон подтвердила, что серфер был неопытным. «Похоже, он только учился серфингу», — сказала она.

Реклама

Полиция подчеркнула, что погодные условия в тот день были абсолютно непригодны для выхода на воду, независимо от уровня подготовки.

Власти резко раскритиковали решение выходить в воду в такую погоду, отметив, что это подвергает опасности не только самих пловцов, но и тех, кто бросается им на помощь.

Не стоит плавать или заниматься серфингом в таких условиях. Вы подвергаете риску себя. Вы подвергаете риску людей, которые бросаются вам на помощь. Вы подвергаете риску службы экстренной помощи», — заявила инспектор Никсон.

Во время спасательной операции один из полицейских тактиков, дважды спускавшийся в воду, получил легкие травмы.

Реклама

Мощный шторм нанес значительный ущерб в регионе. По состоянию на вечер среды более 12 000 домохозяйств и предприятий остались без электроэнергии. Из-за сильного ветра была отменена даже конная гонка на Кубке Джилонга.

Напомним, на Филиппинах в популярном месте отдыха произошла трагедия с двумя российскими туристами: одного разорвали акулы, а другой утонул. Инцидент произошел после того, как на островах Теркс и Кайкос акула откусила туристке руки.

Во время погружения у острова Верде группу из четырех туристов и инструктора отнесло сильным подводным течением. Двое россиян и инструктор смогли спастись, но 39-летнего Максима Мелехова и 29-летнего Илью Перегудина исчезли. Позже Мелехова нашли без сознания и он скончался в больнице. Тело Перегудина водолазы обнаружили уже без руки — его разорвали акулы. Местные дайверы подтвердили, что воды в этом районе крайне опасны из-за «идеального шторма» — сочетания мощных затягивающих на глубину течений и наличия многих видов акул.