- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 113
- Время на прочтение
- 3 мин
Роковой шторм: друг бросился спасать серфера и сам утонул
Мощный шторм в Австралии (ветер до 138 км/ч) унес жизни двух человек.
Мощный шторм в австралийском Мельбурне унес жизни двух человек. 36-летний серфер-новичок из Британии погиб, когда его доска сломалась на огромных волнах. Его 43-летний друг бросился в воду, чтобы спасти его, но также утонул.
Об этом пишет Daily Mail.
Трагедия произошла на пляже Франкстон на юго-востоке Мельбурна в среду около 5 вечера по местному времени. 36-летний гражданин Великобритании, имея минимальный опыт в серфинге, вышел в воду во время сильного шторма.
В настоящее время в регионе фиксировали порывы ветра скоростью до 138 км/ч. По данным полиции, доска мужчины, вероятно, сломалась под напором волн, и он начал тонуть.
Его 43-летний друг, увидев, что серфер попал в беду, бросился в воду в отчаянной попытке спасти его. К сожалению, он тоже не смог справиться со стихией.
Экстренные службы получили сообщение о двух мужчинах в воде. Спасательный вертолет с помощью лебедки вытащил обоих на берег, однако они уже не подавали признаков жизни. Реанимировать их не удалось.
Инспектор полиции штата Виктория Мелисса Никсон подтвердила, что серфер был неопытным. «Похоже, он только учился серфингу», — сказала она.
Полиция подчеркнула, что погодные условия в тот день были абсолютно непригодны для выхода на воду, независимо от уровня подготовки.
Власти резко раскритиковали решение выходить в воду в такую погоду, отметив, что это подвергает опасности не только самих пловцов, но и тех, кто бросается им на помощь.
Не стоит плавать или заниматься серфингом в таких условиях. Вы подвергаете риску себя. Вы подвергаете риску людей, которые бросаются вам на помощь. Вы подвергаете риску службы экстренной помощи», — заявила инспектор Никсон.
Во время спасательной операции один из полицейских тактиков, дважды спускавшийся в воду, получил легкие травмы.
Мощный шторм нанес значительный ущерб в регионе. По состоянию на вечер среды более 12 000 домохозяйств и предприятий остались без электроэнергии. Из-за сильного ветра была отменена даже конная гонка на Кубке Джилонга.
Напомним, на Филиппинах в популярном месте отдыха произошла трагедия с двумя российскими туристами: одного разорвали акулы, а другой утонул. Инцидент произошел после того, как на островах Теркс и Кайкос акула откусила туристке руки.
Во время погружения у острова Верде группу из четырех туристов и инструктора отнесло сильным подводным течением. Двое россиян и инструктор смогли спастись, но 39-летнего Максима Мелехова и 29-летнего Илью Перегудина исчезли. Позже Мелехова нашли без сознания и он скончался в больнице. Тело Перегудина водолазы обнаружили уже без руки — его разорвали акулы. Местные дайверы подтвердили, что воды в этом районе крайне опасны из-за «идеального шторма» — сочетания мощных затягивающих на глубину течений и наличия многих видов акул.