Роман Абрамович приехал в Польшу, вероятно, для переговоров с Байденом – СМИ

Роман Абрамович приехал в Польшу, вероятно, для переговоров с Байденом – СМИ

По данным СМИ, Абрамович тайно участвует в переговорах между Украиной и РФ.

Близкий к Владимиру Путину олигарх Роман Абрамович прибыл в Польшу. Польский журналист сообщает, что олигарх прибыл для переговоров с находящимся с двухдневным визитом американским президентом Джо Байденом в Польше.

Об этом сообщил польский журналист Якуб Крупа на своей странице в Twitter.

Также читайте "Укрзализныця" опубликовала график дополнительных эвакуационных рейсов на 26 марта

Другой местный журналист добавляет, что олигарх прибыл в Польшу на роскошном поезде с португальским паспортом.

Напомним, президент России Владимир Путин лично одобрил участие олигарха Романа Абрамовича в переговорах между Украиной и Россией по урегулированию полномасштабной войны.

Ранее, по данным западных СМИ, президент Украины Владимир Зеленский просил США не вводить санкции против Абрамовича, поскольку способствует переговорам РФ и Украины.

Напомним, один из самых богатых людей России и владелец британского футбольного клуба "Челси" имеет много дорогостоящей недвижимости по всему миру.

Российский миллиардер Роман Абрамович и члены его семьи владеют более чем 70 объектами недвижимости, коммерческими домами и земельными участками в Великобритании.