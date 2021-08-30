Романтическая прогулка превратилась в трагедию: 20-летнюю студентку к смерти загрызли собаки

Девушка со своим парнем вышли на пикник.

В итальянском городе Сатриано на 20-летнюю девушку напала стая бездомных собак во время романтического пикника со своим парнем. От укусов студентка умерла.

Об этом 29 августа пишет Mirror.

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Девушка и парень решили прогуляться по лесу после пикника. Именно тогда на пару напала стая. Парень Симоны, пишет издание, в конце концов бежал, пока ее разрывали на куски собаки.

Бойфренду удалось скрыться от стаи собак в заброшенном доме и позвать помощь по телефону.

На место происшествия прибыли службы экстренной помощи и доставили 20-летнюю девушку в местную больницу, которая сначала была жива, несмотря на ужасные травмы по всему телу. Однако, уже в госпитале студентка умерла.

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