Романтический ужин закончился тяжелыми ожогами и 21 операцией: что готовила пара

Женщина рассказала, как романтическое свидание со своим парнем привело ее в больницу с сильными ожогами и необходимостью хирургического вмешательства из-за взрыва машины для приготовления фондю.

28-летняя диджейка из Бразилии Джулиана Маддейра получила тяжелые ожоги третьей степени и осталась со шрамами на лице, руках и шее. Об этом пишет dailystar.co.uk.

Она вспомнила, что устройство вспыхнуло после того, как ее бойфренд распылил слишком много алкоголя на пламя.

"Он считал, что все делает правильно, и, увидев, что огонь часто казался ниже, он настойчиво полил его гелевым спиртом, чтобы увеличить пламя и продолжить обед. После того, как он сделал это много раз, произошел взрыв. Огонь приблизился ко мне, и я увидела свое тело в огне, я могла только просить о помощи, я умоляла сохранить мне жизнь", — сказала Маддейра.

Диджейка перенесла 21 операцию / Фото: dailystar.co.uk

Шокированная женщина побежала в душ, чтобы облиться холодной водой и ее кожа начала отпадать.

"Я не знала, что происходит, я побежала на кухню, потушила огонь в раковине проточной водой, побежала в холодный душ, потому что все еще чувствовала, как мое тело кипит, было ощущение, что я готовлюсь, буквально. Я потерла шею и моя кожа слезла с моей руки", — сказала она.

Парень Маддейры срочно доставил ее в ближайшую больницу, где они вскоре осознали тяжесть травм, когда ее поместили в отделение интенсивной терапии.

"Я была госпитализирована на 40 дней – 20 дней в отделении интенсивной терапии. Мне понадобилась 21 операция, мне наложили 150 швов, и у меня развились панические атаки", – сказала Джулиана.

За это время у нее развилась инфекция и она почти потеряла зрение на правый глаз, что усугублялось ее аллергией на антибиотики и плохой реакцией на операции.

Также она почти потеряла зрение на правый глаз / Фото: dailystar.co.uk

"У меня были ужасные реакции: простуда, лихорадка, тахикардия, паническая атака, боль и все вместе. Это была смесь ощущений", — сказала она. "Однажды, когда я вернулась в отделение интенсивной терапии, я увидела, как мой отец плачет, это меня тронуло, мой отец никогда не плачет. Позже он сказал мне, что врач сказал, что не знает, как я до сих пор жива".

Хотя сейчас Маддейра поправляется, она по-прежнему страдает низкой самооценкой через рубцов, а также чувствует панические атаки, потерю памяти и слуха.

Джулиана Маддейра / Фото: instagram.com/julianamaddeira

Напомним, 23-летняя женщина инсценировала собственное похищение во избежание осуждения. Она призналась, чего именно стеснялась.

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