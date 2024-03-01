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Росатомфлот, алмазы и Тинькоф банк: Япония ввела мощные санкции против России

Росатомфлот, алмазы и Тинькоф банк: Япония ввела мощные санкции против России

Япония ввела мощные санкции против России / Фото: Associated Press

Япония ввела новые санкции против страны-агрессоры РФ.

Япония представила новый санкционный пакет против РФ, в который попали еще 12 человек и 36 организаций.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Санкции предусматривают замораживание активов, блокировку счетов и экспортные ограничения.

Под них, в частности, попали:

  • Росатомфлот;
  • Тинькоф банк;
  • Новатор;
  • Аэроскан;
  • Калашников;
  • Уралвагонзавод;
  • Алмаз-антей;
  • Федоренко лагерь "Артек" и чиновники, связанные с похищением детей.

Кроме того, новыми санкциями Япония запретила импорт алмазов из России.

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал о мощной санкционной поддержке партнеров против Российской Федерации. В этих пакетах учтены предложения группы Макфола-Ермака. Ограничения ввели, в частности, США, Британия, Канада и Евросоюз.

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