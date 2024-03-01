Росатомфлот, алмазы и Тинькоф банк: Япония ввела мощные санкции против России

Япония ввела новые санкции против страны-агрессоры РФ.
Япония представила новый санкционный пакет против РФ, в который попали еще 12 человек и 36 организаций.
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
Санкции предусматривают замораживание активов, блокировку счетов и экспортные ограничения.
Под них, в частности, попали:
- Росатомфлот;
- Тинькоф банк;
- Новатор;
- Аэроскан;
- Калашников;
- Уралвагонзавод;
- Алмаз-антей;
- Федоренко лагерь "Артек" и чиновники, связанные с похищением детей.
Кроме того, новыми санкциями Япония запретила импорт алмазов из России.
Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал о мощной санкционной поддержке партнеров против Российской Федерации. В этих пакетах учтены предложения группы Макфола-Ермака. Ограничения ввели, в частности, США, Британия, Канада и Евросоюз.
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