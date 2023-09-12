"Росгвардия" может вербовать заключенных бывших "вагнеровцев": в ISW объяснили для чего

"вагнеровцев" принимают в "Росгвардию" после ряда тестов и аттестатов.
Вероятно, "Росгвардия" вербует ранее заключенных бывших бойцов из "Вагнера" для покорения российских наемников и при этом укрепить внутреннюю безопасность России.
Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на российское оппозиционное издание iStories.
Отмечается, что родственники ранее заключенных бывших бойцов Вагнера рассказали, что некоторые из их родственников получили приглашение служить в "Росгвардии" после ряда тестов и аттестатов. Силовая структура Путина просит бывших российских наемников пройти проверку и предоставить документы об официальном помиловании осужденных, также документы о заключении ими контрактов с "Вагнером".
Как пишет iStories, бойцы "Росгвардии" рассказывают, что вместе с ними "служат" бывшие "вагнеровцы". Один из силовиков из 2-го батальона мосвовского подразделения сообщил, что в его подразделении есть бывшие бойцы "Вагнера". Еще один военнослужащий "Росгвардии" из Ростова-на-Дону заявил, что его подразделение отправило бывших боевиков охранять "стратегические объекты" в оккупированной Украине.
"Возможна активная вербовка "Росгвардией" бывших бойцов "Вагнера" заслуживает внимания на фоне недавних усилий российского руководства усилить роль как внутреннего органа безопасности после вооруженного восстания Пригожина 24 июня", — отметили в ISW.
Напомним, руководитель ГУР Кирилл Буданов назвал единственный вариант завершения войны в Украине.
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