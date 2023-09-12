"Росгвардия" может вербовать заключенных бывших "вагнеровцев": в ISW объяснили для чего

"вагнеровцев" принимают в "Росгвардию" после ряда тестов и аттестатов.

Вероятно, "Росгвардия" вербует ранее заключенных бывших бойцов из "Вагнера" для покорения российских наемников и при этом укрепить внутреннюю безопасность России.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на российское оппозиционное издание iStories.

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Отмечается, что родственники ранее заключенных бывших бойцов Вагнера рассказали, что некоторые из их родственников получили приглашение служить в "Росгвардии" после ряда тестов и аттестатов. Силовая структура Путина просит бывших российских наемников пройти проверку и предоставить документы об официальном помиловании осужденных, также документы о заключении ими контрактов с "Вагнером".

Как пишет iStories, бойцы "Росгвардии" рассказывают, что вместе с ними "служат" бывшие "вагнеровцы". Один из силовиков из 2-го батальона мосвовского подразделения сообщил, что в его подразделении есть бывшие бойцы "Вагнера". Еще один военнослужащий "Росгвардии" из Ростова-на-Дону заявил, что его подразделение отправило бывших боевиков охранять "стратегические объекты" в оккупированной Украине.

"Возможна активная вербовка "Росгвардией" бывших бойцов "Вагнера" заслуживает внимания на фоне недавних усилий российского руководства усилить роль как внутреннего органа безопасности после вооруженного восстания Пригожина 24 июня", — отметили в ISW.

Напомним, руководитель ГУР Кирилл Буданов назвал единственный вариант завершения войны в Украине.

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