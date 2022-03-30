Роскомнадзор грозится заблокировать Википедию из-за статьи о российском вторжении в Украину

Роскомнадзор грозится заблокировать Википедию из-за статьи о российском вторжении в Украину

Российским цензорам не понравилось, что войну не называют "спецоперацией".

Русскоязычная Википедия получила сообщение от Роскомнадзора о статье о войне в Украине.

Об этом говорится в сообщении в аккаунте энциклопедии в Twitter.

Ведомство предъявило претензии к названию материала "Вторжение России в Украину (2022)", поскольку российские власти считают его исключительно спецоперацией по демилитаризации и денацификации.

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"Властям не нравится, что "специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины" там называется вторжением, агрессией и войной", — отметили составители энциклопедии.

Как свидетельствует опубликованная претензия, Роскомнадзору также не нравится то, что в статье говорится о многочисленных жертвах среди военнослужащих Российской Федерации, а также гражданского населения Украины, в частности детей, ведь это противоречит официальным данным Министерством обороны РФ.

"Википедию" обязали удалить указанную информацию, пригрозив блокировкой.

Ранее такое сообщение направлялось в начале марта, однако статья о вторжении не изменила названия.

Напомним, Роскомнадзор запретил российским СМИ публиковать интервью президента Украины Владимира Зеленского, которое журналисты взяли в воскресенье, 27 марта. Это первое интервью главы государства с начала войны, которое он дал росСМИ.

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