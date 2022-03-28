Роскомнадзор вынес "Новой газете" второе предупреждение: издание приостановило работу

Согласно российскому законодательству, упоминание организации, выполняющей функции "иностранного агента" является нарушением.

Роскомнадзор вынес редакции и учредителю "Новой газеты" второе письменное предупреждение якобы за "упоминание некоммерческой организации-иноагента без маркировки".

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление надзорного ведомства.

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"28 марта Роскомнадзор вынес редакции и учредителю электронного периодического издания "Новая газета" письменное предупреждение о недопустимости нарушения законодательства Российской Федерации. Основанием для вынесения предупреждения послужил зафиксированный Роскомнадзором факт распространения на сайте издания "Новая газета" материала, содержащего упоминание организации, входящей в списке некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, без надлежащей маркировки", — говорится в сообщении.

После этого "Новая газета" заявила, что приостанавливает свою работу до окончания войны в Украине.

"Мы получили еще одно предупреждение Роскомнадзора. После этого мы останавливаем выпуск газеты на сайте, в сетях и на бумаге - до окончания "специальной операции на территории Украины"", - заявили в издании.

Как говорится, согласно российскому законодательству, упоминание организации, выполняющей функции "иностранного агента" является нарушением.

"Маркирование призвано информировать аудиторию о том, что упоминаемая в публикации организация является иноагентом и осуществляет деятельность в пользу других государств", — напомнили в Роскомнадзоре.

Следует отметить, что 22 марта Роскомнадзор уже посылал письменное предупреждение редакции и учредителю издания "Новая газета" по той же причине.

Напомним, "Роскомнадзор" запретил всем российским СМИ публиковать интервью президента Украины Владимира Зеленского, которое журналисты записали в воскресенье, 27 марта. Это первое интервью главы государства с начала войны, которое он дал росСМИ.

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