Роскошь и идентичность: почему румынские ромы строят дома, напоминающие дворцы (фото)

В ромских сообществах часто можно увидеть дома, напоминающие дворцы — большие многоэтажные постройки с пышными украшениями, которые демонстрируют достаток владельцев. Многие воспринимают их как признак безвкусицы, однако за этими архитектурными стилями стоит сложная история притеснений ромского народа.

Румыния имеет наибольшую концентрацию ромов в Европе. Репортеры The Guardian посетили несколько поселков в Трансильвании, чтобы изучить этот уникальный стиль народной архитектуры.

На фоне заброшенных улиц неожиданно появляются дворцы, украшенные головами медуз Versace, коронами Rolex на металлических заборах, позолотой, мрамором, гипсовой лепниной и коринфскими колоннами ордера. В городе Хацег, например, в одном дворе построили двухметровую копию Эйфелевой башни, а соседи ответили моделью Статуи Свободы.

Ромский дворец / Фото: The Guardian

Строительство таких «ромских дворцов» началось в начале 1990-х годов. На протяжении веков жилье ромов ассоциировалось с палатками или небольшими хижинами. Величественные дома с элементами показной роскоши призваны развеять этот стереотип, утвердить этническую идентичность и противостоять стигматизации, отмечает антрополог Франсуа Руэг.

Ромский дворец

"Мы научены ненавидеть все, что не соответствует правилам. Наше общество полностью расистское по отношению к ромской общине, поэтому эти здания часто отвергают как китч и безвкусицу. Но нигде больше за последние годы вы не найдете архитектурного стиля, столь тесно связанного с этнической группой, который бы олицетворял их желание быть заметными и вернуть себе чувство собственного достоинства", – объясняет румынский фотограф Лауриан Гиницой.

Романский дворец

На одной из фотографий изображено имение с огромным золотым куполом, напоминающим Капитолий в Вашингтоне. По словам владельца, он увидел такой купол на 50-долларовой банкноте и хотел, чтобы его дом символизировал богатство и влиятельность.

Такие дворцы стали своеобразным ответом на многовековую социальную изоляцию цыган, способом заявить о своем присутствии и подчеркнуть этническую идентичность.

Напомним, что археологи раскопали в Помпеях уникальное здание I века. Помещение было захоронено под пеплом и обломками, уничтожившими Помпеи из-за извержения Везувия 79 года н.э.