Роскошь и руины: iPhone 17 Pro Max за $2200 заполонили Газу на фоне нехватки базовых товаров
В Газу поступили десятки тысяч новых iPhone 17 Pro Max, стоимостью 2200 долларов, что вызвало негодование на фоне острого дефицита лекарств и строительных материалов.
На фоне острого дефицита продовольствия, лекарств и строительных материалов в ГАЗе после многомесячной блокады внезапно начали поступать десятки тысяч iPhone 17 Pro Max.
Об этом сообщает издание The National.
В лагере Нусейрат владелец магазина Мохаммед Закул подтверждает "невероятный спрос" на новейшие устройства Apple, несмотря на то, что большинство семей живут в палатках и полагаются на гуманитарную помощь.
По его словам, в Газу уже прибыли десятки партий, каждая из которых содержит более 10 000 телефонов.
Основные покупатели:
Торговцы и их семьи, финансово выигравшие от войны (аренда земли, военный бизнес).
Сотрудники международных организаций с высокими зарплатами.
Общественные активисты и учредители инициатив.
Отец сестер Рагад (21) и Талы (18), с гордостью демонстрирующих свои новые iPhone, заплатил за них 4500 долларов. Рагад признает, что окружающие смотрят на них с подозрением, а в Instagram посыпались комментарии: "Как люди в зоне военных действий могут иметь новейший телефон в мире?"
Появление дорогих смартфонов вызвало глубокую тревогу в журналистских и исследовательских кругах. Журналист Хамза Аль Шобаки назвал ситуацию "бессмысленной".