Роскошь и руины: iPhone 17 Pro Max за $2200 заполонили Газу на фоне нехватки базовых товаров

Сектор Газа / © Associated Press

Реклама

На фоне острого дефицита продовольствия, лекарств и строительных материалов в ГАЗе после многомесячной блокады внезапно начали поступать десятки тысяч iPhone 17 Pro Max.

Об этом сообщает издание The National.

В лагере Нусейрат владелец магазина Мохаммед Закул подтверждает "невероятный спрос" на новейшие устройства Apple, несмотря на то, что большинство семей живут в палатках и полагаются на гуманитарную помощь.

Реклама

По его словам, в Газу уже прибыли десятки партий, каждая из которых содержит более 10 000 телефонов.

Основные покупатели:

Торговцы и их семьи, финансово выигравшие от войны (аренда земли, военный бизнес).

Сотрудники международных организаций с высокими зарплатами.

Общественные активисты и учредители инициатив.

Отец сестер Рагад (21) и Талы (18), с гордостью демонстрирующих свои новые iPhone, заплатил за них 4500 долларов. Рагад признает, что окружающие смотрят на них с подозрением, а в Instagram посыпались комментарии: "Как люди в зоне военных действий могут иметь новейший телефон в мире?"

Появление дорогих смартфонов вызвало глубокую тревогу в журналистских и исследовательских кругах. Журналист Хамза Аль Шобаки назвал ситуацию "бессмысленной".