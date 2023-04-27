Роскошная жизнь семьи Пригожина: повлияли ли санкции на предводителя ЧВК "Вагнер"

К примеру, после введения санкций в отношении Пригожина и его семьи в 2019 году почти всех их лошадей перерегистрировали на других людей, а его дочери продолжили выступать в странах Европы.

Семья предводителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина спокойно путешествовала по Европе. Младшая дочь Вероника за четыре дня до полномасштабного вторжения РФ в Украину принимала участие в конных состязаниях в Испании. А старшая дочь террориста владела частью компании "Лахта Плаза", которая позже перешла к сыну Пригожину Павлу.

Об этом сообщает издание Financial Times.

По информации издания, дочь Пригожина Вероника за четыре дня до полномасштабного вторжения РФ в Украину принимала участие в конных соревнованиях в Испании, а за период с 2014 года – в сотнях соревнований в Германии, Франции, Португалии, Италии, Бельгии.

Более того, старшая дочь Пригожина владела долей компании "Лахта Плаза", которая позже перешла к сыну Пригожина Павла. А 18-летняя Вероника, в отношении которой санкции еще не введены, в конце 2022 года стала владелицей компании "Ред Старс", владеющей одноименной гостиницей в Санкт-Петербурге.

"Оглядываясь назад, мы должны были обратить внимание на этих людей гораздо раньше, чем мы это сделали. Мы должны были обнаружить членов семьи и аффилированных лиц, которые неизбежно начали способствовать уклонению от санкций", — заявил эксперт по санкциям Королевского объединенного Института оборонных исследований.

Американские санкции, введенные в 2022 году, оказались менее эффективными, чем предполагалось. Это связано с особенностью сети компаний Пригожина. Компании взаимодействуют с разной степенью близости к группе "Конкорд".

Отмечается, что с 2008 по 2017 годы мать "повара Путина" Виолетта Пригожина, также попавшая под санкции ЕС, владела "Конкорд Менеджмент и Консалтинг". В марте 2023 года она доказала, что в последние пять лет она не имела прямого отношения к этому бизнесу.

Кроме того, Виолетта Пригожина является основательницей художественной галереи "Краски жизни", которая имеет деловые связи с компаниями ее сына. Также ее с бизнесом Пригожина связывает и муж Самуил Жаркой, являвшийся топ-менеджером "Конкорд менеджмент и консалтинг" и "Конкорд кейтеринг".

Напомним, Евгений Пригожин заявил, что ВСУ пойдут в контрнаступление, якобы после 2 мая, мол, тогда закончится сезон дождей, а ветер высушит почву.

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