Роскошное авто и расчлененное тело: пропавшую школьницу нашли в машине известного рэпера

Тело пропавшей школьницы обнаружили в роскошном авто известного рэпера

Реклама

Америка шокирована жуткой криминальной загадкой: в Голливуде работник эвакуатора обнаружил в роскошном автомобиле расчлененное тело школьницы, пропавшей почти полтора года назад.

Об этом пишет Daily Mail.

Следствие установило, что поврежденная Tesla принадлежит популярному рэперу D4vd и была заброшена недалеко от дома, который он арендовал в Голливудских холмах. 20-летнему музыканту, чьи песни набрали более трех миллиардов прослушиваний на Spotify, пока не предъявлены обвинения и даже не объявлены о подозрении, но он находится в центре громкого расследования и нанял адвоката.

Реклама

Находка у Tesla и исчезновение подростка

Селеста Ривас Эрнандес, которую семья описывает как «усердную» и «умную» школьницу, исчезла из своего дома в пригороде в мае 2024 года в возрасте 13 лет. Ее тело в состоянии сильного разложения было обнаружено 8 сентября этого года в Голливудских холмах. Останки, завернутые в пластиковую пленку, находились внутри избитого черного Tesla Model Y 2023 года, зарегистрированного по имени Дэвида Энтони Бурка, более известного как рэпер D4vd.

Повреждённый черный автомобиль, в котором нашли тело, изъяли 5 сентября, ведь он давно стоял заброшенный неподалеку от особняка, где проживал Бурк. Работники голливудской эвакуационной площадки забили тревогу, заметив «отвратительный запах», идущий от машины.

Брат погибшей, Мэттью Ривас, утверждает, что Селеста ушла из дома, чтобы встретиться с Бурком — и больше не возвращалась. Девочку нашли уже после ее 15-го дня рождения, но следствие считает, что она скончалась в возрасте 14 лет. Это подтверждают общие знакомые Бурка и Селесты, которые говорят, что неоднократно видели их вместе уже после того, как семья заявила об исчезновении девушки.

Отношения рэпера и школьницы

Расследование ведется на фоне громких заявлений, что между звездой и подростком могли быть романтические отношения. Два источника, близких к семье Селесты, утверждают, что D4vd имел интимные отношения с несовершеннолетней. Один из них утверждает, что музыкант познакомился с Селестой через социальные сети, когда ей было всего 11 или 12 лет. Брат погибшей также заявил, что Бурк регулярно забирал его сестру из дома в той же Tesla, в которой позже обнаружили ее тело.

Реклама

Рэпер D4vd, прославившийся в частности благодаря созданию саундтреков к видеоиграм, отрицает свою вину. Он нанял известную голливудскую адвокат Блэр Берк, которая уже заявила, что ее клиент «полностью сотрудничает с властью».

Подозрение и скандальный хит

Отсутствие официальных ответов привело к бешеным спекуляциям в Интернете. Резонанс подпитывает и песня D4vd 2022 года Romantic Homicide (Романтическое убийство), в которой есть строка: Я убил тебя, и даже не пожалел об этом. После ужасной находки этот трек снова подскочил в музыкальных чартах.

Полиция уже провела обыск в арендованном певцом особняке, за который он платил аренду $20 тысяч в месяц. По словам бывшего прокурора Министерства юстиции США Нимы Рахмани, появляющиеся по делу доказательства являются «потрясающими», но официальных заявлений о результатах обыска до сих пор не было.

«Каждый раз, когда тело находят в твоей машине, это нехорошо. А когда оно расчлено… это еще хуже. Поэтому для меня шок, почему до сих пор никого не арестовали. Но я ожидаю, что это изменится в течение нескольких дней. Это только вопрос времени», — заявил Рахмани.

Реклама

Полиция не раскрывает причину смерти Селесты и до сих пор не выдвинула никаких обвинений. Но запланированный D4vd тур по Европе и Австралии был приостановлен на неопределенное время. Рэппера также отстранили от участия в рекламных кампаниях обуви Crocs и модного бренда Hollister.

Напомним, женщина увидела своего мужа в ролике в соцсетях через семь лет после исчезновения . Выяснилось, что он живет счастливо с другой семьей.