Роскошную яхту Путина спасают в сопровождении военных кораблей: куда она направляется

Владимир Путин / © Getty Images

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Суперяхта Graceful стоимостью примерно 135 млн долларов, связываемая президентом РФ Владимиром Путиным, покидает европейские воды.

Об этом сообщает издание The Telegraph.

По данным журналистов, 82-метровая яхта сейчас двигается вдоль побережья Норвегии и в ближайшие дни должна прибыть в российский порт Мурманск.

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Судно сопровождают два корабля Военно-морского флота России, а сам конвой находится под наблюдением НАТО. Палубу яхты накрыли специальными антидроновыми сетками.

Путин не раз пользовался этой яхтой. В частности, в 2021 году он совершил на ней путешествие по Черному морю вместе с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

За 17 дней до полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года яхту перевели с верфи Blohm & Voss в немецком Гамбурге в российский анклав Калининград.

Через четыре месяца США включили судно в санкционный список, после чего его переименовали в Kosatka («Косатка»).

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С тех пор яхта фактически исчезла из виду и впервые за четыре года снова появилась только на прошлой неделе. Система автоматической идентификации судов (AIS) фиксировала ее движение через Датские проливы, однако после выхода в Северный сигнал был выключен.

Бывший военный атташе Великобритании в Москве Джон Форман объяснил перемещение яхты ростом опасений Кремля после украинских ударов по Кронштадту.

«Они не хотят рисковать. После того, как украинцы нанесли мощные удары по Кронштадту, яхту решили отвести как можно дальше», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в разгар глобального энергетического кризиса и морской блокады одного из важнейших судоходных путей мира роскошная суперяхта Nord, связываемая с ключевым союзником Владимира Путина Алексеем Мордашовым, совершила переход через Ормузский пролив.

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