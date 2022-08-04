Роскошные дома, вертолет и банковские счета: в Италии арестовали имущество "архитектора Путина"

Чирилло активно работал в России с начала 1990-х до середины 2010-х годов. Указом президента Владимира Путина мужчине предоставили гражданство РФ. Чирилло считают архитектором "дворца Путина" под Геленджиком.

В Италии арестовали имущество 63-летнего бизнесмена Ланфранко Чирилло, известного как "архитектор Путина" за налоговые преступления, отмывание денег и мошенническую передачу ценностей на общую сумму более 141 миллиона евро.

Об этом сообщает La Repubblica.

Финансовая служба Италии заинтересовалась Чирилло, когда оказалось, что он не внес в декларацию вертолет, зарегистрированный в России. Затем выяснилось, что архитектор не задекларировал доходы в десятки миллионов евро с 2013 по 2019 годы.

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Суд решил арестовать имущество мужчины. В список изъятого попали роскошные дома, вертолет, банковские счета, средства, драгоценности, а также произведения классического и современного искусства, в частности картины Пикассо, Сезанна, Кандинского и других художников.

Напомним, президент России Владимир Путин может врать о своих настоящих родителях. Есть данные о том, что настоящая мама российского диктатора жила в Грузии, а все обстоятельства своего детства Путин скрывает.

Эксканцлер Германии встретился с Путиным и заговорил о мире

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