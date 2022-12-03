Роспропаганда показала, как искалеченный оккупант со слезами благодарит Путина, что "забрал Донбасс" (видео)

На одном из российских пропагандистских телеканалов показали, как искалеченный оккупант в инвалидной коляске благодарит диктатора Владимира Путина за вымышленное "возвращение" Донбасса в состав РФ.

Соответствующий ролик появился в Telegram-каналах.

На кадрах российский захватчик, сидя в инвалидной коляске, благодарит Путина за то, что "забрал Донбасс в Россию" и при этом пускает слезу. Военный также говорит, что "не зря пацаны гибли".

На это хозяин Кремля ответил в традиционной для него патетической пропагандистской манере: "Прежде всего, хочу выразить слова восхищения такими, как вы — людьми, которые не побоялись бороться за других людей".

Напомним, что в это время ВСУ продвигаются на Донбассе, освобождая метр за метром украинские территории. Так, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил 2 декабря, что украинские защитники уже находятся близко к Кременной.

Пока одни оккупанты благодарят Путина, матери других его критикуют. Так, мать пленного российского военного Ирина Чистякова набросилась с критикой на президента РФ и министра обороны Сергея Шойгу, потому что те ничего не делают для возвращения ее сына из плена.

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