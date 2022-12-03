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Роспропаганда показала, как искалеченный оккупант со слезами благодарит Путина, что "забрал Донбасс" (видео)

Роспропаганда показала, как искалеченный оккупант со слезами благодарит Путина, что "забрал Донбасс" (видео)

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
1117
Время на прочтение
2 мин
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Роспропаганда показала, как искалеченный оккупант со слезами благодарит Путина, что "забрал Донбасс" (видео)

Скриншот с видео

Захватчик убежден, что "не зря пацаны гибли".

На одном из российских пропагандистских телеканалов показали, как искалеченный оккупант в инвалидной коляске благодарит диктатора Владимира Путина за вымышленное "возвращение" Донбасса в состав РФ.

Соответствующий ролик появился в Telegram-каналах.

На кадрах российский захватчик, сидя в инвалидной коляске, благодарит Путина за то, что "забрал Донбасс в Россию" и при этом пускает слезу. Военный также говорит, что "не зря пацаны гибли".

На это хозяин Кремля ответил в традиционной для него патетической пропагандистской манере: "Прежде всего, хочу выразить слова восхищения такими, как вы — людьми, которые не побоялись бороться за других людей".

Напомним, что в это время ВСУ продвигаются на Донбассе, освобождая метр за метром украинские территории. Так, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил 2 декабря, что украинские защитники уже находятся близко к Кременной.

Пока одни оккупанты благодарят Путина, матери других его критикуют. Так, мать пленного российского военного Ирина Чистякова набросилась с критикой на президента РФ и министра обороны Сергея Шойгу, потому что те ничего не делают для возвращения ее сына из плена.

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Дата публикации
Просмотры
1117
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