"Россграмм" и "Груснограмм": в России пытаются заменить запрещенный Instagram (фото)

Россиянин создал "Груснограм - соцсеть для грустных", которая красит все фото в черно-белый цвет, освобождая от "мук выбора".

В России после запрета властями самых популярных в мире соцсетей, в частности Instagram, пообещали создать его аналог — "Россграм", который вызывает смех.

Судя по опубликованному разработчиками видео, они почти полностью скопировали оригинальный дизайн у Instagram.

Пока "Россграм" не работает. Его обещали запустить 28 марта, но пока презентовали только пилотную версию. Говорят, что сначала доступ к соцсети откроют для блоггеров, пропагандистских СМИ и инвесторов, а в апреле – для всех остальных.

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Уже сейчас во "ВКонтакте" россияне пишут, что "Россграмом" будут пользоваться только "кремлеботы" и пенсионеры, критикуют название. Однако о полномасштабной войне против Украины, из-за которой запретили популярные соцсети и ввели санкции, до сих пор молчат.

"Что нужно употреблять, чтобы придумать такое название?", "Вообще плевать, там кроме кремлеботов и пенсионеров никого не ожидается", "Вот где будет свобода слова. Едва не так выразился, и на карте минус 30к", "А почему не Стограм?", "Нейминг нулевой, логотип со стоков... Не позоритесь", — пишут в комментариях.

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Кроме того, россияне запустили "Груснограм – соцсеть для грустных". Сайт красит все загруженные изображения в черно-белый цвет, "освобождает от мук выбора". Авторы обещают выпустить версию соцсети для Android.

"Идея пришла в голову, когда я увидел "Россграм" — это настолько стыдно и бессмысленно, что возникло непреодолимое желание ответить. Это, конечно, в первую очередь высказывание. Потому что никому не нужен российский аналог — это абсурд", — рассказал автор проекта Александр Токарев.

Напомним, что YouTube хотят заблокировать в России. Ранее в РФ уже заблокировали Instаgram, Twitter и Facebook, а TikTok сам приостановил работу.

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В России анонсировали создание своей соцсети вместо Instagram

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