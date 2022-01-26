России готовы разрешить инспекцию на американских объектах ПВО в Польше, но при одном условии

России готовы разрешить инспекцию на американских объектах ПВО в Польше, но при одном условии

Варшава требует в ответ разрешения проверки ракетной деятельности россиян в Калининграде.

На фоне требований России по "гарантиям безопасности" представители США обсуждали с союзниками по НАТО в Европе вопросы относительно разрешения российской инспекции на объектах с американскими системами противовоздушной обороны (ПВО) в Польше и Румынии.

Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники в кругах польских чиновников.

"Польские чиновники заявили, что правительство открыто к инспекциям ПВО [Российской Федерации] при условии, что Россия разрешит инспекции российской ракетной деятельности в Калининграде", — говорится, в частности, в публикации по этому поводу.

На такое предложение Кремль, очевидно, не согласится.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста телеканала CNN о размещении ракет в этом регионе, являющимся российским анклавом вблизи Польши и Литвы, заявил, что Россия не намерена с кем-то обсуждать размещение собственного вооружения в Калининграде.

Напомним, в ответе НАТО на "гарантии безопасности", которые требует Россия, Североатлантический Альянс призывает Кремль отказаться от враждебности в отношении соседних стран и вывести свои войска из Украины, Молдовы и Грузии.

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