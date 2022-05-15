"России наплевать": соратник Путина вульгарно обратился к странам "Большой семерки"

В Кремле пренебрежительно отреагировали на заявление министров иностранных дел стран G7 о недопустимости передела границ.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Москва не будет учитывать непризнание со стороны стран "Большой семерки" границ РФ, если они будут включать территории, захваченные во время войны против Украины.

Об этом верный соратник российского президента Владимира Путина написал в субботу, 14 мая, в своем Telegram-канале.

"Скажем мягко: нашей стране наплевать на непризнание новых границ со стороны G7, важна настоящая воля проживающих там людей", — заявил Медведев, занимавший пост президента РФ, в частности во время агрессивной войны 2008 года против Грузии, которая также временно потеряла часть своих территорий.

Также читайте Конфискация денег РФ для Украины и оружие – о чем договаривался Кулеба с представителями G7

Таким образом, он прокомментировал совместное заявление глав МИД G7, где, в частности, говорилось, что эти страны "никогда не признают границ, которые Россия пытается перекроить с помощью военной агрессии".

В общей сложности Медведев ответил на все семь пунктов совместного заявления глав дипломатических ведомств "Большой семерки". Содержание всех его комментариев сводилось к тому, что ничего другого в Кремле не надеялись от "вражеского Запада", ведущего "скрытую войну" с Россией.

Напомним, страны "Большой семерки" (G7) призвали Китай выступить в поддержку Украины и не помогать России в ее захватнической войне против Украины, не оправдывать ее действия и не подрывать санкционный режим против РФ.

О чем говорили министры иностранных дел на встрече "Большой семерки"

Читайте также: