"России не нужно готовиться после войны в Украине": эстонский командующий сделал заявление о возможном нападении

России не нужно готовиться в течение трех лет после войны в Украине, и в случае нападения Эстония сможет отразить врага.

Об этом сказал глава сил обороны Эстонии генерал Мартин Херем, передает издание ERR.ee.

"На данный момент я не вижу военной угрозы непосредственно за нашей границей", – сказал Херем.

Он объяснил, что перед началом войны есть период, когда в стране начинаются приготовления, которые, однако, не сильно влияют на общество.

Когда угроза растет, страна увеличивает обороноспособность, что означает мобилизацию.

"На примере Украины у Эстонии достаточно времени, чтобы подготовиться, если угроза возрастет", – сказал Херем.

Если Эстония мобилизует 43 тысяч солдат, это будет стоить почти два миллиона евро в день, сообщил он.

"Это не такие уж большие деньги по сравнению с тем, что эти люди больше не вносят вклад в экономику. Финны говорят, если они мобилизуют 250 тысяч, то страна может обанкротиться за месяц", — отметил генерал.

Генерал подчеркнул, что РФ не нужно готовиться в течение трех лет после войны в Украине, чтобы совершить нападение на следующую страну. Он подчеркнул, что современная военная машина РФ работает так же хорошо, поэтому если Россия запланирует провести одну месячную военную операцию против стран Балтии, зная, что в военном соотношении терпит поражение, то ей не понадобится особая подготовка.

По словам командующего, Эстонии не нужно ждать прибытия НАТО, потому что НАТО уже здесь.

"Сегодняшняя система такова, что НАТО здесь и никуда не идет, а становится еще больше, когда есть признаки угрозы", – сказал он.

Напомним, глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что его страна нашла дополнительные резервы, которые позволят закупить партию боеприпасов для ВСУ, а именно миллион снарядов на сумму в несколько миллиардов евро.

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