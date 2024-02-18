России очень выгодна большая война на Ближнем Востоке — политолог

Для Кремля очень важно получить цену на нефть около 200 долларов.

России очень выгодна большая война на Ближнем Востоке, поскольку это приведет к повышению цен на нефть, поэтому Москва стремится создать там опасную ситуацию.

Такое мнение высказал политолог Тарас Загородний в эфире "Эспрессо".

По его словам, Россия стремится устроить великую войну на Ближнем Востоке, чтобы получить цену на нефть под 200 долларов. Именно поэтому Москва активно поддерживает ХАМАС, Исламский джихад и палестинские фракции.

"Это продолжение политической линии продолжается еще со времен СССР и является традицией для власти в Кремле. Не секрет, чтобы подобные организации активно поддерживали КГБ. Россия пытается создать опасность и точку напряжения на Ближнем Востоке", — отметил Загородний.

Он добавил, что Россия уже готовится к провокациям по странам Балтии.

"Именно здесь интересы РФ и Китая совпадают. В частности, создание точек напряжения для США в разных уголках мира, чтобы у них было распыление сил. Далее, я думаю, что после президентских выборов в России следует ожидать провокации в отношении стран Балтии. Думаю, что такое развитие событий мы увидим до конца этого года", — сказал он.

Тем временем США с целью защиты торговых судов в Красном море нанесли удар по военным объектам группировки хуситов в Йемене и поразили 5 целей к северу от города Ходейды.

Читайте также: