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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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России выгодна война Израиля против Ирана: в СНБО объяснили мотив Кремля

Путин активно сотрудничает с Тегераном, однако охотно ждет, пока нефтяная отрасль Ирана будет уничтожена Израилем в войне.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Война Ирана и Израиля

Война Ирана и Израиля

В СНБО сказали, почему РФ выгодна война на Ближнем Востоке. Так, россияне заинтересованы в уничтожении Израилем нефтяной отрасли Ирана.

Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

Чиновник подчеркнул, что россияне, традиционно, желают упадка и разрушений даже тем, с кем сотрудничают.

«Россияне больше всего заинтересованы в том, чтобы нефтяная отрасль Ирана была уничтожена Израилем в войне. Вот такое вот „партнерство“ Москвы и Тегерана», — говорится в сообщении.

Как известно, Иран и Израиль продолжают обмениваться ракетно-дроновыми ударами. Ситуация накаляется.

Накануне 15 июня израильский авиаудар ликвидировал одновременно восемь высокопоставленных военных Ирана.

Сегодня, 16 июня, из Ирана было выпущено около 30 ракет, из которых не менее 9 достигли цели. В Тель-Авиве есть попадание в многоэтажку, в результате чего десятки людей пострадали.

В то же время, иранский корпус стражей исламской революции утверждает, что обстреляли израильскую авиабазу «Наватим» в Негеве.

С начала конфликта в результате иранских ударов по Израилю погибли 16 человек. Среди них — 5 украинцев.

Напомним, днем 15 июня стало известно, что Израиль наносит удары по Ирану. Атаки направлены на оборонные объекты и те, которые касаются ядерной программы Ирана.

ЦАХАЛ ранее заявлял, что израильские силы атаковали 170 иранских целей. Для этого было привлечено не менее 50 истребителей.

«Под удар попали более 720 объектов, входящих в систему обороны Ирана или относящихся к его ядерной программе», — говорится в сообщениях.

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