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России выгодна война Израиля против Ирана: в СНБО объяснили мотив Кремля
Путин активно сотрудничает с Тегераном, однако охотно ждет, пока нефтяная отрасль Ирана будет уничтожена Израилем в войне.
В СНБО сказали, почему РФ выгодна война на Ближнем Востоке. Так, россияне заинтересованы в уничтожении Израилем нефтяной отрасли Ирана.
Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.
Чиновник подчеркнул, что россияне, традиционно, желают упадка и разрушений даже тем, с кем сотрудничают.
«Россияне больше всего заинтересованы в том, чтобы нефтяная отрасль Ирана была уничтожена Израилем в войне. Вот такое вот „партнерство“ Москвы и Тегерана», — говорится в сообщении.
Как известно, Иран и Израиль продолжают обмениваться ракетно-дроновыми ударами. Ситуация накаляется.
Накануне 15 июня израильский авиаудар ликвидировал одновременно восемь высокопоставленных военных Ирана.
Сегодня, 16 июня, из Ирана было выпущено около 30 ракет, из которых не менее 9 достигли цели. В Тель-Авиве есть попадание в многоэтажку, в результате чего десятки людей пострадали.
В то же время, иранский корпус стражей исламской революции утверждает, что обстреляли израильскую авиабазу «Наватим» в Негеве.
С начала конфликта в результате иранских ударов по Израилю погибли 16 человек. Среди них — 5 украинцев.
Напомним, днем 15 июня стало известно, что Израиль наносит удары по Ирану. Атаки направлены на оборонные объекты и те, которые касаются ядерной программы Ирана.
ЦАХАЛ ранее заявлял, что израильские силы атаковали 170 иранских целей. Для этого было привлечено не менее 50 истребителей.
«Под удар попали более 720 объектов, входящих в систему обороны Ирана или относящихся к его ядерной программе», — говорится в сообщениях.